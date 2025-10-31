Ilie Bolojan: „S-au dat legi pentru corecţii la autorităţile de reglementare. Se mimează reducerea posturilor şi salariilor”

Ilie Bolojan a declarat, joi, că, deși au fost adoptate legi pentru corectarea salariilor mari din autoritățile de reglementare, aplicarea lor este „o bătaie de joc”, iar în realitate „se mimează” reducerea posturilor și a veniturilor.

Potrivit lui Bolojan, corectarea nedreptăţilor se face în două feluri: în primul rând, e nevoie de legi şi, în al doilea rând, să fie oameni care chiar fac asta.

„Gândiţi-vă, de exemplu, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau respectând litera legii. De fapt, îşi bat joc de lege. Şi atunci, gândiţi-vă că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilităţi: să mimezi asta - din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte, pentru că au redus posturi vacante, s-a încercat asta şi în administraţie şi, de aceea, atunci când a depins direct de mine, am solicitat să o facem cum trebuie, să nu ne batem joc de cetăţeni, pentru că oamenii vor vedea că doar mimăm reducerea. În loc să reducă posturile efective, care cu siguranţă în multe locuri sunt în plus, s-au redus în mare parte posturi vacante", a afirmat Bolojan, la Antena 1.

El a adăugat că şi în cazul salariilor, acestea, în loc să fie reduse unde sunt "mult peste ceea ce ar trebui să fie", s-au modificat din grile de salarizare.

„Aici ai nişte intervale de salarizare şi dacă salariul foarte mare este undeva la o cotă mai joasă, nu la nivelul maxim posibil, care oricum este anormal, atunci reducând din grilă nici nu mai afectezi salariile", a spus premierul.

Bolojan a explicat că acest tip de măsuri sunt puse în practică de oameni 'rău intenţionaţi'.

„Acest tip de măsuri care sunt puse în practică de oameni, iertaţi-mă, rău intenţionaţi, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers, nu fac decât să consolideze în ochii cetăţenilor că aceste măsuri de fapt sunt nişte lucruri, nişte forme fără fond şi asta am încercat să fac în această perioadă: să lupt împotriva unor astfel de măsuri şi inclusiv ceea ce s-a propus legat de pensionarea magistraţilor", a mai adăugat şeful Executivului.

