Ilie Bolojan: „S-au dat legi pentru corecţii la autorităţile de reglementare. Se mimează reducerea posturilor şi salariilor”

Stiri Politice
31-10-2025 | 07:51
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a declarat, joi, că, deși au fost adoptate legi pentru corectarea salariilor mari din autoritățile de reglementare, aplicarea lor este „o bătaie de joc”, iar în realitate „se mimează” reducerea posturilor și a veniturilor.

 

autor
Ioana Andreescu

Potrivit lui Bolojan, corectarea nedreptăţilor se face în două feluri: în primul rând, e nevoie de legi şi, în al doilea rând, să fie oameni care chiar fac asta.

„Gândiţi-vă, de exemplu, că s-au dat nişte legi care au creat posibilitatea să se facă corecţii la autorităţile de reglementare care au salarii mari. Problema este că cei care pun în practică aceste legi pot să o facă, într-adevăr, respectând spiritul legii sau respectând litera legii. De fapt, îşi bat joc de lege. Şi atunci, gândiţi-vă că dacă vrei să reduci posturi, ai două posibilităţi: să mimezi asta - din păcate, asta s-a întâmplat în mare parte, pentru că au redus posturi vacante, s-a încercat asta şi în administraţie şi, de aceea, atunci când a depins direct de mine, am solicitat să o facem cum trebuie, să nu ne batem joc de cetăţeni, pentru că oamenii vor vedea că doar mimăm reducerea. În loc să reducă posturile efective, care cu siguranţă în multe locuri sunt în plus, s-au redus în mare parte posturi vacante", a afirmat Bolojan, la Antena 1.

El a adăugat că şi în cazul salariilor, acestea, în loc să fie reduse unde sunt "mult peste ceea ce ar trebui să fie", s-au modificat din grile de salarizare.

„Aici ai nişte intervale de salarizare şi dacă salariul foarte mare este undeva la o cotă mai joasă, nu la nivelul maxim posibil, care oricum este anormal, atunci reducând din grilă nici nu mai afectezi salariile", a spus premierul.

Citește și
Dragoș Anastasiu
Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”

Bolojan a explicat că acest tip de măsuri sunt puse în practică de oameni 'rău intenţionaţi'.

„Acest tip de măsuri care sunt puse în practică de oameni, iertaţi-mă, rău intenţionaţi, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers, nu fac decât să consolideze în ochii cetăţenilor că aceste măsuri de fapt sunt nişte lucruri, nişte forme fără fond şi asta am încercat să fac în această perioadă: să lupt împotriva unor astfel de măsuri şi inclusiv ceea ce s-a propus legat de pensionarea magistraţilor", a mai adăugat şeful Executivului.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Sursa: Agerpres

Etichete: salarii, stat, institutii, ilie bolojan,

Dată publicare: 31-10-2025 07:51

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că forma de respect a lumii politice pentru tragedia de la Colectiv ar fi însemnat, printre altele, ca ţara noastră să aibă şi un spital funcţional după 10 ani, care să trateze marii arşi.

Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”
Stiri actuale
Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”

Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.

Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE
Stiri Economice
Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE

Guvernul vrea să accelereze investițiile în industria de apărare, cu bani de la buget și de la Bruxelles.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28