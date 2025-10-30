Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”

30-10-2025 | 22:10
Dragoș Anastasiu
Inquam Photos / Octav Ganea

Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.

autor
Sabrina Saghin

„Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu sunt nişte oameni minunaţi. Avem nevoie de oameni în care să ne punem speranţele. Iar ele sunt astfel de oameni. Nu am cum să ştiu cât de greu i-a fost Oanei să ia decizia pe care a luat-o. Dar ştiu că o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”, a scris, joi seară, pe Facebook, fostul vicepremier Dragoş Anastasiu.

Aceasta a adăugat că activitatea noului vicepremier va fi „sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate de unii politicieni (şi de o parte a presei )”.

Anastasiu crede că Gheorghiu inspiră teamă în politicieni

„Oana e o competiţie care îi sperie. Pentru că ar putea inspira oameni la fel de buni ca ea să facă pasul spre politică. Şi mă bucur tare mult că Ilie Bolojan a reuşit să o convingă. În politica noastră au fost puţine momente de bucurie pentru mine. Acesta este unul dintre ele. Oana, îţi ţin pumnii să reuşeşti”, a mai transmis Anastasiu.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis, marţi, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimar, de premierul Ilie Bolojan.

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea ei în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Sursa: News.ro

Oana Gheorghiu: „Postările mele de pe Facebook nu au influențat retragerea trupelor americane. S-a încercat o asociere”
Stiri Politice
Oana Gheorghiu: „Postările mele de pe Facebook nu au influențat retragerea trupelor americane. S-a încercat o asociere”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România și postările sale de pe Facebook, ci a fost doar o încercare de asociere a celor două.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

