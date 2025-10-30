Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE

Stiri Economice
30-10-2025 | 20:43
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul vrea să accelereze investițiile în industria de apărare, cu bani de la buget și de la Bruxelles.

autor
Laura Culiță

Pentru asta, Executivul va adopta o ordonanță de urgență care permite statului român să dețină controlul în contractele pe care le va încheia și să se asocieze cu companii care au tehnologii de ultimă generație.

În mai puțin de o lună, țara noastră trebuie să facă un plan concret de investiții, după ce a primit un împrumut de 17 miliarde de euro de la Bruxelles, pentru achiziții militare și infrastructură.

Statul român va deține controlul în orice asociere cu orice partener privat, indiferent de procentul de acțiuni pe care le are într-un proiect de investiții. Prin contractele încheiate, Ministerul Economiei se va asigura că producția se poate face cât mai mult local.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Spre exemplu, pentru arma de asalt, probabil că în jur de 70-80% va fi nevoie să se localizeze în România. Pentru anumite tipuri de rachetă, de sateliți, se cumpără de pe raft. Pentru că nu avem capacitatea de a produce așa ceva în România. Adică procentul de localizare este discutabil de la produs la produs.”

Citește și
drona
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Guvernul vrea control total asupra investițiilor din Apărare

Ca model pentru noua legislație a servit contractul încheiat în august de statul român cu cel mai mare producător german de armament, Rheinmetall, pentru o fabrică de pulberi de muniție. Valoarea a fost de peste jumătate de miliard de euro. În acest caz, statul român are drept de veto asupra deciziilor majore și furnizorii de la noi vor fi implicați în mod obligatoriu în proiect.

Ordonanța pregătită de Guvern va permite statului român să se asocieze cu parteneri deținători de tehnologie, iar „milioane de euro” care acum zac în conturile societăților deținute de stat vor putea fi folosite și pentru TVA din investiții, spune ministrul Economiei.

Schimbarea legislației vine în contextul regional geopolitic actual, marcat de instabilitate și amenințări multiple în proximitatea României – se arată în documentul discutat de Guvern.

Mai este și presiunea timpului. România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare, de aproape 17 miliarde de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „Dar ca să acceseze acești bani, trebuie să prezinte până la finele lunii viitoare planurile concrete de investiții. Banii sunt destinați modernizării echipamentelor militare și pentru dezvoltarea propriilor capacități de producție. Pe lângă mașini de luptă, precum tancurile, autoritățile spun că e nevoie de investiții în zona navală, dar și în aeronautică – de la elicoptere, drone, până la echipamente antidronă și sateliți.”

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, inarmare, programul safe,

Dată publicare: 30-10-2025 20:43

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE
Stiri actuale
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE

Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria.

Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE
Stiri actuale
Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE

Premierul Ilie Bolojan a coordonat, miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28