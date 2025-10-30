Guvernul Bolojan accelerează investițiile militare. Trebuie să stabilească pe ce cheltuie cele 17 miliarde de euro de la UE

Guvernul vrea să accelereze investițiile în industria de apărare, cu bani de la buget și de la Bruxelles.

Pentru asta, Executivul va adopta o ordonanță de urgență care permite statului român să dețină controlul în contractele pe care le va încheia și să se asocieze cu companii care au tehnologii de ultimă generație.

În mai puțin de o lună, țara noastră trebuie să facă un plan concret de investiții, după ce a primit un împrumut de 17 miliarde de euro de la Bruxelles, pentru achiziții militare și infrastructură.

Statul român va deține controlul în orice asociere cu orice partener privat, indiferent de procentul de acțiuni pe care le are într-un proiect de investiții. Prin contractele încheiate, Ministerul Economiei se va asigura că producția se poate face cât mai mult local.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Spre exemplu, pentru arma de asalt, probabil că în jur de 70-80% va fi nevoie să se localizeze în România. Pentru anumite tipuri de rachetă, de sateliți, se cumpără de pe raft. Pentru că nu avem capacitatea de a produce așa ceva în România. Adică procentul de localizare este discutabil de la produs la produs.”

Guvernul vrea control total asupra investițiilor din Apărare

Ca model pentru noua legislație a servit contractul încheiat în august de statul român cu cel mai mare producător german de armament, Rheinmetall, pentru o fabrică de pulberi de muniție. Valoarea a fost de peste jumătate de miliard de euro. În acest caz, statul român are drept de veto asupra deciziilor majore și furnizorii de la noi vor fi implicați în mod obligatoriu în proiect.

Ordonanța pregătită de Guvern va permite statului român să se asocieze cu parteneri deținători de tehnologie, iar „milioane de euro” care acum zac în conturile societăților deținute de stat vor putea fi folosite și pentru TVA din investiții, spune ministrul Economiei.

Schimbarea legislației vine în contextul regional geopolitic actual, marcat de instabilitate și amenințări multiple în proximitatea României – se arată în documentul discutat de Guvern.

Mai este și presiunea timpului. România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare, de aproape 17 miliarde de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „Dar ca să acceseze acești bani, trebuie să prezinte până la finele lunii viitoare planurile concrete de investiții. Banii sunt destinați modernizării echipamentelor militare și pentru dezvoltarea propriilor capacități de producție. Pe lângă mașini de luptă, precum tancurile, autoritățile spun că e nevoie de investiții în zona navală, dar și în aeronautică – de la elicoptere, drone, până la echipamente antidronă și sateliți.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













