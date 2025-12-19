Cu cât ar vrea să reducă premierul Ilie Bolojan numărul de parlamentari: „Calitatea lor este importantă”, nu cantitatea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ.

El a mai precizat că poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă.

Potrivit lui Bolojan, există o masă critică în coaliţie, pentru a se adopta această decizie privind reducerea numărului de parlamentari şi va face tot ce este posibil să se întâmple.

”Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu există o înţelegere pe tema asta. Unii susţineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar şi aşa mai departe. Dar nu exista o masă critică. Am constatat că avem o masă critică, şi am dat şi azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ. Pentru că noi, astăzi, avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. Şi în felul acesta, există o masă critică în coaliţie. Deci este o şansă foarte mare, pe care toate partidele o susţin. Nu e un merit al unui partid că susţine asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul.

„Dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”.

”Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranţă se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României. Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, din nou, calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat el.

Premierul a subliniat că numărul parlamentarilor va scădea în jur de 50 de parlamentari.

”Va scădea undeva în jur de 50 de parlamentari. Deci din punctul acesta de vedere am fost adeptul nu unor propuneri declarative, care n-au nicio şansă să fie puse în practică, ci o formă de responsabilitate. Dacă susţinem asta, atunci eu cred că oamenii care vor să te voteze, vor să-i vadă pe cei care anunţă că fac ceva. Atunci când anunţ asta, chiar voi face tot ce este posibil să se întâmple şi există o probabilitate mare să facă asta. Asta e o problemă de respect, de autoritate şi încredere”, a menţionat premierul, adăugând că încrederea se câştigă foarte greu în politică.

