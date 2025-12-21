Ciprian Ciucu a prezentat la Guvern situaţia financiară „extrem de gravă” de la PMB: „Vor urma reforme în Bucureşti”

21-12-2025 | 19:31
Ciprian Ciucu
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că i-a informat duminică pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară "extrem de gravă" în care se află Primăria Municipiului Bucureşti.

"Am avut în această seară o şedinţă de lucru la Guvern cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi cu domnul ministru de Finanţe, Alexandru Nazare. I-am informat cu privire la situaţia financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului Bucureşti şi a cauzelor (care ţin de istoria recentă) care ne-au dus aici", a scris Ciucu pe Facebook.

Pe scurt, arată el, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

* reducerea, în anii 2024 şi 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autorităţile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii).

"Aceşti bani nu au mai ajuns în Bucureşti, Guvernul i-a folosit pentru altceva", a susţinut primarul general.

Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei

* alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare şi transport public).

"Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în luna ianuarie, Guvernul va crea un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic", a arătat Ciucu.

De asemenea, s-a discutat şi de un mecanism prin care PMB să preia ELCEN pe parcursul anului viitor, "dar cât mai repede".

Potrivit acestuia, un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de o finanţare corectă începând cu anul 2026.

"Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureştiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB şi Termoenergetica. Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil! Am spus ieri că datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăţi plus altele, nu am mai adăugat şi datoriile lor către furnizorii lor).

Este, cu aproximaţie, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat. Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, aici să nu aveţi nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine", a transmis primarul general al Capitalei.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-12-2025 19:31

Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului”
Stiri Politice
Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului”

În prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a avertizat că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară critică și are datorii de miliarde.  

Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei
Stiri actuale
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei

Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au.

Ciprian Ciucu a depus jurământul pentru preluarea funcţiei de primar general al Capitalei. „Sunt încrezător”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a depus jurământul pentru preluarea funcţiei de primar general al Capitalei. „Sunt încrezător”

Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, vineri, pentru preluarea mandatului.  

Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”
1 decembrie
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”

A făcut câteva dintre cele mai importante şi valoroase descoperiri din arta românească şi este cunoscut ca „medicul operelor de artă".

Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni
Stiri Justitie
Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

