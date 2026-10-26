„Observ că domnul Grindeanu îşi asumă rolul unui premier de facto, anunţând activităţi şi stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi şi mai bine dacă domnul Grindeanu ar şti, totuşi, despre ce vorbeşte. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor şi cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agenţiile de rating. Ar trebui să ştie că experţii acestora întorc pe toate părţile cifrele şi se uită la toate detaliile, pentru că răspund în faţa propriilor clienţi. Dacă greşesc, îşi compromit propria credibilitate'', a scris Bolojan luni, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, agenţiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru ţara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody's - 5,8% din PIB, Fitch - 5,9% şi Standard & Poor's - 6,2% din PIB.

„Sau contestă domnul Grindeanu competenţa agenţiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanţelor că a indus în eroare agenţiile de rating, în condiţiile în care PSD a avut reprezentanţi la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat? Asta îl va ajuta mult în relaţia cu pieţele şi investitorii. Un mare 'atu' pentru România în negocieri. Ştie diferenţa dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, şi deficitul de la finalul anului, când îţi vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 şi 6, cu excepţia, desigur, a banilor pierduţi din vina PSD din cauza nerespectării ţintelor de decarbonizare şi a neaprobării legii salarizării? E cam ca atunci când trebuie să scoţi mai mulţi bani din cutiile de pantofi ca să plăteşti diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ţi-ai propus. Asta, dacă nu le goleşti din nou'', a explicat fostul prim-ministru.

El îl acuză pe Grindeanu că încearcă să găsească justificări „de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist''.

''Ori domnul Grindeanu nu înţelege nimic, ori, cel mai probabil, îşi fabrică scuzele pentru un eşec. Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare şi să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar, dacă se va rata ţinta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenţii de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire. Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face'', a mai transmis fostul premier.

Duminică, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre "incapacitatea de plată", ci va schimba direcţia României.

"A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este 'greaua moştenire' - este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre 'incapacitatea de plată'. Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere! Dar românii au dreptul să ştie de unde plecăm: peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne - INS şi BNR, dar şi 'pesediştii' de la Eurostat şi Comisia Europeană", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut "cu sabia de lemn", în timp ce peste economie şi veniturile românilor "s-a trecut cu tancul".