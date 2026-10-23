„Cred că ar exista premise pentru un pact pe mai mulţi ani între partide în zona energetică. (...) Cred că se poate face asta. Adică, acum toată lumea are datele, doar că şi aici şi le-au împărţit pe parohii. N-au lăsat totul la Energie. Ştiţi, e Hidroelectrica la Energie, Nuclearelectrica, dar Transelectrica trebuie să fie mutată la Secretariatul General.... Sunt nişte gândiri, sigur, se vor invoca nişte anumite aspecte de tip european, dar e doar o gândire de tip parohial, dacă pot să spun aşa, da?", a afirmat Bolojan, vineri, în cadrul Summitului Rethink România 2026 - "O viziune pentru România" care are loc la Sinaia, potrivit Agerpres.

În context, fostul premier a vorbit despre greşeli majore precum neutilizarea banilor din Fondul de Modernizare.

„Vă rog să vă gândiţi că am avut în Fondul de Modernizare peste 10 miliarde de euro. Totuşi e o sumă zdravănă pe care sau îi ţinem în conturi bancare pentru că, nu ştiu, Transelectrica nu-i în stare să-i consume (...) sau îi alocăm pe tot felul de proiecte care nu generează valoare adăugată, nu schimbă fondul energiei. De asemenea, administrarea companiilor de stat este foarte importantă şi eu consider că un holding care să aducă două, trei sectoare în aşa fel încât la final preţul cu care holdingul vinde în piaţă (...) să fie redus, va pune o presiune pe piaţa zilnică, în aşa fel încât să coborâm preţul, pentru că astăzi preţul permite nişte profituri zdravene unor companii, şi ştim asta, dar pentru companiile noastre, care sunt la limita de rentabilitate, şi avem multe sectoare în situaţia asta, pentru cele în care componenta de energie are o pondere importantă, preţul energiei ţine pur şi simplu de viabilitatea lor sau nu", a mai spus fostul premier.