În paralel, Kievul negociază garanţii de securitate „specifice” din partea Occidentului, iar liderul ucrainean a precizat că va cere aprobarea populaţiei în cazul în care se va ajunge la un acord, relatează AFP, citată de News.ro.

Preşedintele ucrainean a avut o discuţie cu jurnaliştii vineri, dar declaraţiile sale au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineaţă şi încep treptat să fie difuzate.

„Americanii au ridicat o întrebare: «Şi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus această problemă”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Kievul discută despre „garanţii de securitate specifice din partea NATO şi a UE”. Dacă ţările occidentale le vor confirma, „atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur”, a declarat el.

Zelenski a mai afirmat că UE şi NATO reprezintă singura „securitate adevărată” a Europei şi că încercarea Kremlinului de a modifica arhitectura de securitate a continentului este „periculoasă” şi ar putea duce la noi războaie.

„Este periculos deoarece, în opinia mea, tocmai acest gen de lucruri duce la războaie sau la escaladări”, a declarat Volodimir Zelenski jurnaliştilor. „Adevărata securitate pentru Europa o reprezintă UE şi NATO. Atât. Nu există altă securitate pentru Europa”, a insistat el.

Zelenski respinge statutul de neutralitate pentru Ucraina

Altfel, Ucraina continuă să respingă statutul de neutralitate - una dintre principalele cerinţe ale Rusiei pentru a pune capăt războiului, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, transmite dpa, potrivit Agerpres.

"Dacă preşedintele rus Vladimir Putin presupune că va fi instituită neutralitatea Ucrainei, acest lucru nu se va întâmpla", a spus Zelenski, potrivit agenţiei de ştiri Interfax-Ucraina. El a respins ideea unei modificări a Constituţiei, demers care ar fi necesar pentru instituirea unui astfel de statut.

Zelenski a mai subliniat că, întrucât Ucraina nu este membră NATO, ea nu beneficiază de garanţii de securitate pe termen lung.