Un elev de 13 ani s-a pozat cu un cuțit într-o școală din Timișoara: „Sunt cel mai șmecher”. Ce le-a spus apoi polițiștilor

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News.ro

Un băiat de 13 ani care s-a fotografiat cu un cuţit în mână într-o sală de clasă a unei şcoli din Timişoara le-a declarat profesorilor că acel cuţit era unul de jucărie şi că nu îi aparţine. Incidentul este anchetat de poliţie.

autor
Cristian Anton

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a solicitat tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ reanalizarea procedurilor privind siguranţa în spaţiul şcolar, scrie News.ro.

Pe adresa de e-mail a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timişoara a fost trimis un e-mail anonim, joi, în care cel care a expediat mesajul transmitea conducerii unităţii de învăţământ că un elev de 13 ani s-a fotografiat într-o sală de clasă şi ţinea în mână un cuţit. Imaginea a fost postată pe TikTok. De asemenea, cel care a făcut sesizarea anonimă a transmis conducerii şcolii că acest elev este unul cu un istoric de comportament inadecvat şi că a fost implicat în mai multe acte de indisciplină.

Totodată, cel care a trimis anonim acest e-mail a transmis şi fotografia la care a făcut referire, în care elevul notase, în limba engleză ”Sunt cel mai şmecher, dar unii nu văd acest lucru”.

Potrivit reprezentanţilor din conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timişoara, imediat a fost sesizată Poliţia şi a fost identificat elevul.

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Băiatul de 13 ani le-a spus profesorilor şi poliţiştilor că acel cuţit cu care s-a fotografiat a fost unul de jucărie şi i-a aparţinut celui care l-a fotografiat.

Întâlnire între polițiști și părinții elevilor din liceu

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost informat de conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara cu privire la un incident produs în data de 21 octombrie 2026, în incinta unităţii de învăţământ, constând în fotografierea unui elev având asupra sa un cuţit şi postarea ulterioară a imaginii pe o reţea de socializare. Imaginea a fost însoţită de un text cu potenţial intimidant, aspect adus la cunoştinţa organelor de poliţie. Conducerea unităţii de învăţământ a fost sesizată cu privire la acest incident printr-o petiţie anonimă şi a acţionat de îndată, realizând următoarele demersuri: sesizarea agentului de poliţie de proximitate din cadrul Secţiei 1 Poliţie Timişoara şi a Biroului de Siguranţă Şcolară; informarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, ai cărui specialişti s-au deplasat la unitatea de învăţământ în aceeaşi zi şi au realizat o evaluare iniţială a situaţiei, urmată de activităţi de consiliere destinate elevilor şi de recomandări adresate conducerii unităţii de învăţământ; informarea de îndată a reprezentantului legal al elevului, care s-a prezentat la sediul unităţii, fiind informat atât de conducerea şcolii, cât şi de organele de poliţie. În ziua următoare, agentul de poliţie, împreună cu directorul adjunct al unităţii de învăţământ, s-au întâlnit cu elevii care au asistat la incident, în prezenţa părinţilor acestora”, a transmis Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

La nivelul unităţii de învăţământ urmează să fie analizată situaţia de către Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar, precum şi pentru promovarea interculturalităţii, în vederea stabilirii măsurilor care se impun.

Totodată, vor fi asigurate măsuri de sprijin constând în consiliere şi intervenţie psihologică, atât pentru elevii care au asistat la incident, cât şi pentru elevul implicat.

„Într-o școală, un cuțit nu este niciodată un obiect oarecare, iar o fotografie cu un cuțit nu este niciodată o glumă”

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş nu comentează şi nu anticipează concluziile verificărilor aflate în desfăşurare, stabilirea circumstanţelor faptei şi a eventualei răspunderi juridice revenind exclusiv organelor abilitate. Aceasta nu suspendă însă răspunderea instituţională: măsurile administrative şi de siguranţă care intră în competenţa unităţii de învăţământ şi a inspectoratului se aplică independent de finalizarea acestor verificări şi nu aşteaptă rezultatul lor.

Într-o şcoală, un cuţit nu este niciodată un obiect oarecare, iar o fotografie cu un cuţit nu este niciodată o glumă. Prezenţa, în incinta unei unităţi de învăţământ, a oricărui obiect de natură să pună în pericol integritatea fizică a elevilor şi a personalului nu are şi nu poate avea vreo justificare — nici ca bravadă, nici ca imitaţie a unui conţinut văzut pe reţelele sociale, nici ca modalitate de a atrage atenţia. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş nu tratează şi nu va trata un asemenea gest ca pe un incident minor. Îl tratăm cu toată gravitatea pe care o impune, indiferent de intenţia invocată ulterior de cel implicat, indiferent de vârsta acestuia şi indiferent de împrejurarea că nu s-au produs urmări fizice”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al ISJ Timiş.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a mai transmis că a solicitat conducerii unităţii de învăţământ o informare oficială completă privind circumstanţele incidentului, modul de aplicare a procedurilor de acces şi supraveghere şi modul în care au fost exercitate atribuţiile ce revin personalului.

„Totodată, dispunem reanalizarea, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ, a procedurilor privind siguranţa în spaţiul şcolar, împreună cu intensificarea activităţilor de prevenţie, cu accent pe utilizarea responsabilă a reţelelor sociale şi pe identificarea timpurie a comportamentelor de risc”, se mai arată în comunicatul ISJ Timiş.

Noi detalii despre elevul care a atacat cu un cuțit la școala din Pitești: „Era un copil liniștit”, „ar putea fi vorba despre niște glume”

Sursa: News.ro

Etichete: elev, cutit, scoala, timisoara,

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