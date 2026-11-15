„Trei nave au fost lovite aseară (sâmbătă seară - n.r.) în apropierea gurilor Dunării. Din fericire nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ţinute sub control de echipaje. Garda de Coastă, alte instituţii româneşti au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie. Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredinţate. Şi totuşi dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol şi Ali Najafov”, a arătat Radu Oprea, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a anunţat că, marţi şi miercuri, va avea, la Bruxelles, întâlniri cu miniştrii omologi.

„Voi aduce pe masa discuţiilor situaţia din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaţilor manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă. În acest context, am avut întâlniri cu compania Thales care ne furnizează radarele Gap Filler şi pe care le vor livra mai devreme. Dotare, pregătire, schimb de informaţii, cooperarea sunt priorităţile MAPN, dar şi diplomaţie pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a adăugat ministrul Apărării.

Sâmbătă seară, două nave comerciale au fost lovite de drone.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică - n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Potrivit sursei citate, nu au fost raportate victime.