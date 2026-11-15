Teheranul revendică controlul asupra acestei căi maritime strategice pe unde trecea o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie prin lovituri israeliano-americane împotriva Iranului, informează AFP şi EFE, citate de Agerpres.

La rândul lor, Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene şi escortează petroliere de-a lungul acestei rute.

"În ultimele ore, două petroliere ce urmau o rută neautorizată în partea de sud a Strâmtorii Ormuz au lovit mine marine provocând explozii masive şi incendii", au anunţat Gardienii Revoluţiei.

"Una din aceste nave - un superpetrolier ce transporta peste două milioane de barili de ţiţei - s-a scufundat în apele sudice ale Golfului Persic în urma exploziei şi a incendiului", adaugă comunicatul.

Această informaţie nu a fost confirmată de o a doua sursă, iar Gardienii Revoluţiei nu au precizat numele şi naţionalitatea celor două nave.

Agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO informase despre un raport al "autorităţilor maritime indiene ce semnala un atac asupra unui petrolier ce traversa Golful Persic spre est, înainte de a intra în Strâmtoarea Ormuz". Nu este clar dacă se referă la una din cele două nave menţionate de Iran.

Teheranul a făcut mai multe declaraţii similare în ultimele săptămâni, în timp ce Washingtonul susţine că a curăţat de mine, în mare parte, această cale navigabilă.