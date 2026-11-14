Se pregătește din câteva ingrediente simple, iar gutuile capătă o textură fragedă și un gust deosebit în combinație cu sosul. Această rețetă de post este ușor de preparat și poate fi servită atât caldă, cât și rece.

Mâncarea de gutui este o rețetă tradițională, apreciată pentru gustul său inconfundabil. Rețeta poate fi servită ca fel principal, în zilele de post, sau ca garnitură alături de alte preparate. Pentru un rezultat cât mai bun, este important să alegi gutui coapte, dar ferme, care să își păstreze forma în timpul gătirii.

Ingrediente necesare pentru mâncarea de gutui

Pentru a pregăti aproximativ patru porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

3 gutui mari;

3-4 linguri de zahăr;

2 linguri de făină;

3 linguri de ulei;

500 ml de apă;

zeama de la jumătate de lămâie;

un praf de sare.

Cum se prepară mâncarea de gutui de post

Începe prin a spăla foarte bine gutuile și a îndepărta puful de la suprafața cojii. Taie fructele în sferturi, elimină cotoarele și semințele, apoi porționează-le în felii potrivite. Pentru a împiedica înnegrirea lor în contact cu aerul, stropește-le cu puțină zeamă de lămâie.

Într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță, încinge uleiul și rumenește feliile de gutui pe ambele părți. Nu este necesar să se gătească până la capăt în această etapă, ci doar să capete o nuanță aurie și să se înmoaie ușor. După ce sunt gata, transferă-le pe o farfurie.

Folosește aceeași cratiță pentru a carameliza zahărul. Pune-l la foc mic și lasă-l să se topească treptat, până când capătă o culoare aurie. Este important să nu îl lași prea mult pe foc, deoarece zahărul ars poate da sosului un gust amar. Toarnă cu grijă aproximativ 400 ml de apă caldă și amestecă până când caramelul se dizolvă complet.

Într-un vas separat, amestecă făina cu restul de apă rece, până obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Adaug-o treptat în cratiță, amestecând continuu pentru a obține un sos uniform.

Pune feliile de gutui înapoi în cratiță, presară un praf de sare și lasă preparatul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute. Gutuile trebuie să devină fragede, fără să se sfărâme, iar sosul să se îngroașe și să capete consistența dorită.

La final, gustă sosul și completează, dacă este nevoie, cu puțină zeamă de lămâie, pentru a tempera dulceața caramelului. Servește mâncarea de gutui caldă, cu suficient sos pentru a pune în valoare aroma fructelor. Este un preparat de post simplu și sățios, care poate fi savurat atât ca atare, cât și alături de o garnitură.