Neglijarea de către preşedintele Donald Trump a alianţei cu Japonia, India şi Australia a stârnit îndoieli cu privire la angajamentul SUA faţă de acest grup şi oferă o oportunitate pentru Beijing, relatează POLITICO, potrivit News.ro.

Preşedintele Donald Trump a petrecut doi ani angajat în războaie comerciale, într-o diplomaţie distantă şi într-o apropiere de Beijing care au subminat alianţa din Asia-Pacific formată din patru naţiuni, creată pentru a contracara ascensiunea Chinei.

Săptămâna viitoare, el urmează să se întâlnească pentru prima dată cu liderii „Quad”. Întâlnirea cu şefii de stat din Japonia, India şi Australia - programată pentru luni, în marja summitului ASEAN din Filipine - are loc în contextul în care ceilalţi trei membri ai alianţei Quad sunt indignaţi de ceea ce consideră a fi atitudinea dispreţuitoare şi tratamentul nedrept al lui Trump faţă de ei.

„Quad-ul este ţinut în viaţă artificial”, a declarat un diplomat asiatic din Washington, căruia i s-a acordat anonimatul datorită caracterului sensibil al comentariilor sale. „Nu a murit încă, dar are nevoie de o conducere puternică”, a adăugat el.

Un Quad slăbit este o veste bună pentru China. Deşi această grupare, înfiinţată acum două decenii, s-a concentrat în principal pe colaborarea în domenii precum clima, sănătatea şi dezvoltarea infrastructurii, în ultimii ani s-a orientat către securitatea regională prin exerciţii comune ale Gărzii de Coastă şi ale forţelor navale. Beijingul a etichetat blocul drept un „NATO indo-pacific”.

„Quad reprezintă o oportunitate de a face faţă colectiv Partidului Comunist Chinez, iar această oportunitate este ratată”, a declarat contraamiralul în rezervă Mark Montgomery, fost director de operaţiuni al Comandamentului SUA pentru Pacific. „Tratamentul abuziv aplicat de Trump celor trei ţări a împiedicat orice progres în atragerea colectivă a Indiei către o participare mai directă în confruntarea cu agresiunea chineză în afara subcontinentului”, a comentat contraamiralul.

Casa Albă a apărat modul în care Trump a condus acest bloc. „Nicio administraţie nu a făcut mai mult pentru a promova cooperarea în cadrul Quad decât administraţia Trump”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Întoarcere la 180 de grade

Trump a avut o abordare foarte diferită faţă de Quad în primul său mandat. Deşi alianţa a fost creată în 2007, aceasta a rămas în mare parte inactivă în anul următor, pe fondul disputelor interne şi al îngrijorărilor legate de provocarea Beijingului. Trump a reactivat-o în 2017 pentru a răspunde îngrijorărilor crescânde legate de influenţa economică, diplomatică şi militară tot mai mare a Chinei în regiunea Indo-Pacific, deşi nu a organizat niciodată un summit al liderilor.

Fostul preşedinte Joe Biden a acordat o atenţie semnificativă grupului, participând la şase reuniuni ale liderilor Quad - dintre care două virtuale - pe durata preşedinţiei sale. El a găzduit ultima reuniune a Quad în Delaware, în 2024.

În al doilea mandat, Trump a delegat responsabilitatea relaţiilor cu Quad secretarului de stat Marco Rubio.

„Trump nu investeşte în aceste parteneriate aşa cum a făcut-o Biden. Şi în concordanţă cu acest lucru este faptul că Trump nu a văzut nicio valoare în organizarea unui summit al Quad” până în această lună, a declarat Arzan Tarapore, fostul ofiţer de legătură al Australiei pentru apărare în SUA în timpul administraţiei Obama. „Nu există acea presiune din partea Casei Albe pentru a promova Quad”, arată el.

Dispreţul lui Trump faţă de organizaţiile multilaterale a fost o caracteristică a celui de-al doilea mandat al său. El a retras SUA din Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi din Convenţia Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, a susţinut un efort menit să „desfiinţeze” Curtea Penală Internaţională (un organism din care SUA nu a făcut niciodată parte) şi a ameninţat în repetate rânduri că va retrage SUA din NATO.

Trump nu a criticat public Quad-ul, dar lipsa sa de interes faţă de acest grup i-a speriat pe membrii săi, chiar dacă activitatea la nivel inferior a continuat.

Entuziasm în scădere

Rubio a convocat cinci întâlniri cu miniştrii de externe ai Quad-ului, iar implicarea Departamentului de Stat în cadrul grupului a dus la iniţiative menite să consolideze lanţurile de aprovizionare cu energie, să modernizeze facilităţile portuare din Fiji şi să integreze capacităţile de supraveghere ale celor patru ţări. Aceste discuţii au transformat Quad-ul „dintr-un loc în care ne întâlnim doar pentru a discuta despre probleme într-un loc în care identificăm domenii în care să colaborăm”, a declarat Rubio reporterilor luna trecută.

Partenerii din cadrul Quad sunt mai puţin entuziaşti.

„În ciuda eforturilor secretarului Rubio, ambiţia a scăzut considerabil în cadrul Quad-ului”, a afirmat Nisha Biswal, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri din Asia de Sud şi Centrală în administraţia Obama, care păstrează încă legătura cu factorii de decizie din regiune. „Există dorinţa de a menţine Quad-ul în viaţă, astfel încât acesta să poată fi, poate, reprioritizat pe viitor, dar nu neapărat pentru a depune un efort uriaş şi a manifesta o ambiţie deosebită în structura Quad-ului în acest moment”, arată Biswal.

Pericolul chinez

Această lipsă de implicare la cele mai înalte niveluri ar putea zădărnici demersurile timide de a-i extinde aria de interes pentru a include cooperarea în domeniul apărării regionale, în contextul în care atât India, cât şi Japonia se confruntă cu tensiuni la frontieră din ce în ce mai grave cu China.

„Dacă vrei ca Quad să fie mai mult decât un for de discuţii, ai nevoie de acel semnal din partea şefului”, spune Jonathan Czin, fost analist al CIA pentru China, care lucrează acum la Brookings Institution. „Beijingul nu vede în nimic mai mult decât în participarea SUA la nivel de şef de stat ca un semn că (SUA) se retrag din Quad”, arată Czin.

Dezamăgirea Indiei faţă de un acord comercial cu SUA care a eşuat în 2025 - impunându-i tarife de 50% - a făcut ca summitul planificat al liderilor Quad de la New Delhi, din acelaşi an, să fie anulat. Taxele impuse de SUA asupra majorităţii importurilor indiene au fost reduse la 18% în februarie. Trump a cerut Tokyo-ului să investească 550 de miliarde de dolari - peste 10% din PIB-ul ţării în 2024 - în SUA, ca condiţie pentru reducerea tarifelor la automobile şi alte produse. Taxele aplicate importurilor australiene - în mare parte scutite de tarife înainte de aprilie 2025, în temeiul unui acord de liber schimb între SUA şi Australia - se ridică la 12,5%.

Pentru partenerii din cadrul Quad, „ofensivele tarifare şi comerciale lansate de preşedintele Trump şi de colaboratorii săi au fost foarte greu de înghiţit”, a declarat Jane Hardy, fostă şefă a biroului ambasadei Australiei pe lângă Congresul SUA din Washington.

Trump ruinează relațiile diplomatice

Trump a criticat în repetate rânduri Australia pentru refuzul acesteia de a trimite forţe navale în sprijinul operaţiunilor SUA de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. De asemenea, l-a umilit pe fostul ambasador al Australiei în SUA, Kevin Rudd, în cadrul unei întâlniri de anul trecut de la Biroul Oval, ceea ce a dus la demiterea lui Rudd în ianuarie.

Ambasada Australiei a redirecţionat întrebările Politico.com către Ministerul Afacerilor Externe din Canberra, care nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Relaţia lui Trump cu Modi - cândva de prietenie strânsă, marcată de îmbrăţişări puternice şi vizite private la Taj Mahal - s-a deteriorat din cauza acţiunilor administraţiei care au erodat încrederea New Delhi în Washington. Ambasada Indiei a refuzat să comenteze.

Răspunsul discret al administraţiei Trump la campania de coerciţie economică din ce în ce mai intensă a Chinei împotriva Japoniei a pus, între timp, la încercare angajamentul Tokyo-ului faţă de Quad. Sancţiunile economice ţintite aplicate de Beijing de-a lungul unui an au lovit puternic sectorul turistic al Japoniei, au redus exporturile de pământuri rare şi au plasat zeci de companii japoneze pe listele de supraveghere ale restricţiilor de export ale Chinei. Însă Trump a păstrat tăcerea cu privire la aceste măsuri. „Trump a subminat Quad prin lipsa de sprijin acordat Japoniei în respingerea acestei presiuni”, a declarat diplomatul asiatic.

„O greșeală majoră”

Tăcerea sa „este o greşeală majoră”, a afirmat Nicholas Burns, fost ambasador al SUA în China în timpul administraţiei Biden. „Dacă nu putem s-o susţinem în mod vocal pe prim-ministrul Japoniei şi pe guvernul său, atunci slăbim acea alianţă şi nu facem decât să le oferim un avantaj chinezilor, care urmăresc ceea ce spunem şi facem”, atrage atenţia experimentatul diplomat.

Lipsa implicării Casei Albe în cadrul Quad a atras critici şi din partea Congresului.

„Împărtăşesc unele dintre îngrijorările celorlalte ţări membre ale Quad şi dezamăgirea lor” faţă de eşecul lui Trump de a se implica în cadrul grupului, a declarat deputatul Ami Bera (D-Calif.), care va prezida subcomisia Camerei Reprezentanţilor pentru Asia de Est şi Pacific în următorul Congres.

Oficialii din Tokyo, Canberra şi New Delhi privesc acum dincolo de Trump, pe măsură ce acesta intră în faza de „lame duck” a preşedinţiei sale, pentru a evalua dacă succesorul său va fi mai favorabil grupului.

Partenerii din cadrul Quad „păstrează speranţa că, poate, o nouă administraţie, fie ea republicană sau democrată, le va oferi ocazia de a revigora puţin (alianţa)”, a declarat Yuki Tatsumi, fost asistent special pentru afaceri politice la Ambasada Japoniei din Washington.

Supraviețuire fără SUA

Însă, între timp, membrii Quad din regiunea Indo-Pacific îşi aprofundează relaţiile bilaterale şi încheie parteneriate de securitate care exclud Statele Unite.

Exerciţiile militare comune anuale dintre forţele indiene şi japoneze, desfăşurate în septembrie, au inclus prima desfăşurare a avioanelor de vânătoare japoneze în spaţiul aerian al Indiei de la al Doilea Război Mondial încoace.

Tokyo şi Canberra au semnat în august un acord care permite Japoniei să testeze rachete hipersonice în Australia. O săptămână mai târziu, miniştrii apărării din Japonia, Australia şi Indonezia au organizat o primă întâlnire trilaterală privind cooperarea militară.

„Niciunul dintre ceilalţi trei membri ai Quad nu ar face demersuri pentru a exclude în mod activ SUA, dar cu siguranţă caută în mod activ domenii în care pot colabora mai mult”, a spus Tatsumi. „Ei ştiu că pot contracara potenţiala presiune economică din partea Chinei doar prin unirea forţelor”, punctează Tatsumi.