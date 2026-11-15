Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile de la Washington, scenariul unei retrageri de până la 25.000 de militari a devenit mai puțin probabil, în contextul în care Statele Unite au evaluat favorabil creșterea cheltuielilor pentru apărare anunțată de statele europene, scrie Bloomberg.

În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Reducerea efectivelor este analizată de Pentagon, iar decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru lipsa de sprijin acordat Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul. Sursele citate de Bloomberg au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile sunt încă în desfășurare.

Germania ar urma să piardă cei mai mulți militari americani

Cea mai mare parte a reducerilor ar urma să vizeze Germania, țară care găzduiește cel mai numeros contingent militar american de pe continent. În schimb, prezența militară de pe flancul estic al NATO ar putea fi consolidată. Statele aflate la granița cu Rusia s-au oferit să suporte o parte din costurile asociate menținerii sau suplimentării trupelor americane.

Această posibilă redistribuire ar reflecta o schimbare a modului în care Washingtonul își organizează prezența militară în Europa, cu o atenție mai mare acordată zonelor considerate esențiale pentru descurajarea Rusiei.

Un oficial al Pentagonului a declarat că analiza este încă în desfășurare și că, deocamdată, nu există alte informații oficiale de anunțat.

Pentagonul pregătește recomandările pentru Trump

Procesul de evaluare este coordonat la nivelul conducerii Pentagonului. Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politici, urmează să prezinte un raport oficial secretarului Apărării, Pete Hegseth, cu privire la modificările propuse.

În septembrie, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat al NATO în Europa și șeful Comandamentului European al SUA, a transmis echipei lui Colby mai multe scenarii posibile pentru reorganizarea efectivelor americane. Pete Hegseth ar urma să înainteze recomandările finale președintelui Trump până la 1 decembrie.

Aliații europeni consideră că analiza Pentagonului are la bază nemulțumirile Washingtonului privind contribuția financiară și militară a statelor europene la propria securitate. Discuțiile despre reducerea trupelor americane vin după mai mulți ani de critici bipartizane în Statele Unite privind distribuirea responsabilităților în cadrul NATO.

La începutul acestui an, Pete Hegseth le-a transmis aliaților că Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

„America nu poate avea grijă de apărarea Europei și nici nu poate plăti mai mult pentru aceasta decât aliații noștri”, a declarat secretarul american al Apărării. „Europa poate și trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională.”

România este gata să plătească pentru trupele SUA

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în mai multe rânduri că România s-a inspirat din ce fac alte state şi este dispusă să asigure o parte dintre costurile păstrării trupelor americane în România, făcând „tot ce putea fi făcut” în acest sens.

Surse din Ministerul Apărării au transmis pentru Știrile Pro TV că pe lângă o sumă apropiată de cea oferită de Polonia, de 15.000 de euro pentru fiecare soldat american, România le va asigura acestora cazare, hrană, dar şi acces la şcoli şi spitale inclusiv pentru familii. Decizia finală va fi luată de Donald Trump.

De altfel, preşedintele Nicuşor Dan declara, în 23 septembrie, în timpul vizitei în SUA, că România a trimis răspunsuri la toate întrebările tehnice pe care le-au avut oficialii americani care analizează prezenţa trupelor militare ale SUA pe teritoriul european.

„Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane, timp în care încă mai avem dialog cu ei”, arăta şeful statului.

Ulterior, ministrul de Externe, Dan Neculăescu, susţinea că România este în dialog cu SUA privind costurile pe care ţara noastră le-ar putea asigura pentru a securiza prezenţa trupelor americane, el precizând că România a făcut în acest sens o ofertă părţii americane.