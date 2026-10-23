Un sondaj recent arată că 52,4% dintre respondenți sunt de acord cu introducerea acestor dispozitive pentru sporirea siguranței elevilor și a personalului școlar, relatează TVP World.

Cercetarea a fost realizată de institutul IBRiS pentru cotidianul polonez Rzeczpospolita. Potrivit rezultatelor, 39,2% dintre cei chestionați se opun instalării detectoarelor de metale, în timp ce 8,4% nu au o opinie clară în această privință.

Val de atacuri în școli

Publicarea sondajului vine într-un context tensionat, după ce Polonia s-a confruntat, în ultimele săptămâni, cu mai multe incidente violente sau presupuse tentative de atac în școli.

Trei atacuri produse în perioada 7–10 octombrie s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor câteva. Incidentele au alimentat temerile privind posibilitatea unor atacuri similare și au determinat poliția să declanșeze o operațiune la nivel național pentru consolidarea securității în instituțiile de învățământ.

În urma acestor evenimente, autoritățile au verificat cel puțin 187.000 de instituții de învățământ și au reținut aproximativ 200 de persoane în cadrul investigațiilor privind amenințările suspectate.

Polonezii, divizați în funcție de preferințele politice

Susținerea pentru instalarea detectoarelor de metale diferă și în funcție de orientarea politică a respondenților, arată cercetarea IBRiS.

Dintre persoanele care susțin unul dintre partidele aflate în actuala coaliție de guvernare, 48% sunt de acord cu introducerea acestor măsuri de securitate în școli, în timp ce 43% se opun.

În rândul celor care simpatizează cu unul dintre partidele de opoziție, sprijinul este mai ridicat: 58% consideră că școlile ar trebui să instaleze detectoare de metale, în timp ce 37% resping această idee.

Diferențele de opinie sugerează că măsurile propuse pentru sporirea siguranței în școli sunt privite diferit de principalele categorii de alegători.

Femeile și locuitorii marilor orașe susțin mai mult măsurile de securitate

Sondajul relevă diferențe și în funcție de sexul și mediul de rezidență al respondenților.

Femeile sunt mai favorabile instalării detectoarelor de metale decât bărbații, 57% dintre acestea susținând introducerea unor asemenea dispozitive în școli.

De asemenea, aproximativ 60% dintre locuitorii marilor orașe se pronunță în favoarea măsurii. În mediul rural, procentul celor care susțin instalarea detectoarelor de metale este mai mic, ajungând la 49%.

Cercetarea IBRiS a fost realizată în perioada 16–17 octombrie, pe un eșantion de 1.068 de persoane. Rezultatele reflectă opiniile respondenților cu privire la posibila introducere a unor măsuri suplimentare de securitate în școlile din Polonia.