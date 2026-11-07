„Știți creșterea de TVA? A fost criticată în permanență. Acum e un guvern care a spus că ce-am făcut eu nu a fost bine. Ați văzut cumva că reduc TVA-ul?”, a întrebat liderul PNL.

Și tema impozitelor pe proprietate a fost adusă în discuție de fostul premier.

„Impozitele… o să vedeți la finalul anului: oare le reduc anul viitor? Înseamnă că, dacă nu le reduc, au mințit când au susținut că nu trebuiau mărite”, a completat Bolojan.

Ce spune despre legea salarizării

Fostul premier a vorbit și despre Legea salarizării în sectorul public, care nu a fost votată în vară:

„Dacă o votam, încasam 770 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. N-au votat-o. (…) Am pierdut banii. Am observat că aceiași oameni spun acum că votarea legii e o prioritate până la final de an. Întrebarea este: când au mințit oamenii? În vară, când am pierdut 770 de milioane, sau acum?”.

Bolojan a explicat și logica legii pentru cei prezenți la întâlnire.

„Cei care au salarii mult mai mari nu le mai cresc, iar la ceilalți, care sunt mult mai mici, le cresc mult mai mult. Pentru că acum, dacă doar indexezi salariile, creezi și mai mari diferențe”, a mai spus Bolojan.