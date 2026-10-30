Bolojan adaugă că ordonanţa de urgenţă de vineri confirmă „ce s-a moştenit”: deficit bugetar scăzut la 3,81% din PIB după primele 9 luni şi investiţii publice crescute cu peste 25 de miliarde de lei faţă de anul trecut, potrivit News.ro.

„Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja «modus operandi» să atace seara, la televizor, ceea ce miniştrii PSD au adoptat dimineaţa, în Guvern. Acum, că aţi confirmat oficial buna moştenire, puneţi mâna şi guvernaţi, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Şi încercaţi să guvernaţi mai bine decât aţi făcut-o data trecută”, mai spune fostul premier.

"Tot e bine că PSD şi-a adus aminte de urgenţele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, şi a abandonat şantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite", afirmă, vineri, fostul premier Ilie Bolojan, la scurt timp după ce Guvernul a anunţat că a aprobat prima rectificare bugetară din 2026.

Bolojan spune că, mai mult, ordonanţa de urgenţă privind rectificarea "confirmă ceea ce s-a moştenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeaşi perioadă din 2025. Investiţiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei faţă de nivelul din anul trecut".

"Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniştrii PSD au adoptat dimineaţa, în Guvern.

Acum, că aţi confirmat oficial buna moştenire, puneţi mâna şi guvernaţi, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Şi încercaţi să guvernaţi mai bine decât aţi făcut-o data trecută", afirmă Bolojan.

Potrivit fostului premier, OUG de vineri "arată şi ratările miniştrilor PSD".

"Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătăţii, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecinţa eşecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcţie de priorităţi, nu de preferinţe sau interese, şi de a accesa fondurile europene (PNRR şi coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei", mai spune Ilie Bolojan.