„Declaraţia liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii 'jefuiesc' sistemul social german, este inacceptabilă. Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, îşi cresc familiile şi contribuie la economia ţării în care trăiesc. Posibilele încălcări ale legislaţiei se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naţionalitate nu poate justifica discriminarea. Din păcate, există şi politicieni români care alimentează asemenea manifestări”, a scris Ilie Bolojan, marți seara, pe Facebook.

Potrivit acestuia, retorica xenofobă şi extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism.

„Cei care se pretind patrioţi îşi caută aliaţi politici printre cei care au valori şi principii care le permit românilor să trăiască bine şi să fie respectaţi, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor”, a mai subliniat liderul PNL.

Președinta partidului AfD, în 28 octombrie: „Tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”

În 28 octombrie, liderul partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a scris pe rețeaua X că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris ea pe rețeaua socială.