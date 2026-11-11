Bolojan a declarat că liberalii încearcă să producă anumite schimbări importante pe scena politică din România, iar fuziunea cu Forța Dreptei este o etapă din acest proces.

De asemenea, președintele PNL a afirmat că există o axă PSD-AUR care, chiar în aceste zile, în Parlament, „continuă să captureze instituțiile statului”, făcând trimitere, în acest fel, la noile numiri care au avut loc la conducerile televiziunii și radioului public.

„Pentru asta nu este suficient doar să facem o fuziune sau alianță politică. E nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie partea acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modernă. Asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas și, indiferent de declarațiile care se fac în spațiul public, vedem că există o axă PSD-AUR care chiar în aceste zile, în Parlament, continuă să captureze instituțiile statului. Iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă. Și atunci când cei care urmăresc să-și conserve privilegiile se opun oricărei schimbări și se adună, cei care vor să schimbe lucrurile, vor să le îndrepte, vor să elimine aceste privilegii, nu-și pot permite să rămână dezbinați”, a spus Bolojan.

El a anunțat că până la începutul lunii decembrie vor fi finalizate negocierile de fuziune și, cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor, vor fi parcurse procedurile statutare, consilii naționale și congrese, pentru a încheia acest proiect politic.

„Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor din forța dreptei pentru această decizie. Bine ai revenit acasă!”, a mai spus Bolojan.

Ludovic Orban: „Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojan”

La rândul său, președintele partidului Forța Dreptei a declarat că Biroul Politic al partidului său decis în unanimitate să realizeze fuziunea prin absorbție a Forței Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal.

El a explicat că, atunci când a decis să părăsească Partidul Național Liberal, pe care l-a și condus o perioadă, a făcut-o din cauza direcției politice pe care Klaus Iohannis a impus-o PNL-ului la acea vreme, respectiv de apropiere față de PSD.

„Vreau doar să readuc aminte că cei mai mulți membri Forța Dreptei sunt liberalii, foarte mulți liberali chiar de anii 90, care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali și mandatului acordat de votanții Partidului Național Liberal. Repet, este vorba de impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică care, din păcate, a avut efecte profund nocive asupra reprezentării corecte de către Partidul Național Liberal a electoratului de dreapta din România. Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojan și de echipa sa.

Colaborarea pe care am avut-o de-a lungul timpului cu președintele Partidului Național Liberal îmi oferă garanția deplină atât mie, cât și colegilor mei, că Partidul Național Liberal a revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare cu adevărat alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care îți garanteze drepturile și libertățile fundamentale”, a afirmat Orban.