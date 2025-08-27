Ilie Bolojan: Dacă legea pensiilor magistraților va cădea la CCR, e greu de presupus că Guvernul va mai avea legitimitate

Stiri Politice
27-08-2025 | 22:51
bolojan chisinau
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan susține că, dacă reforma pensiilor magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională, Guvernul își pierde legitimitatea de a corecta alte inechități.

autor
Aura Trif

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face Guvernul dacă Curtea Constituţională va declara neconstituţionale schimbările pe care Legislativul le aduce în ceea ce priveşte pensiile şi vârstele de pensionare pentru judecători şi procurori.

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

Prima victorie pentru magistrați

Miercuri, magistrații de la Curțile de Apel din toată țara au blocat Justiția, protestând față de măsurile luate împotriva pensiilor speciale. Astfel, începând din 27 august au suspendat soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

La nici 24 de ore după ce procurorii și judecătorii au început un protest, la Guvern s-a discutat modificarea legii pensiilor magistraților. Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare ar urma să crească, de la 10 ani, cum este stipulat în actualul proiect de lege, la 15.

Citește și
pensionari
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Schimbări se pregătesc și la cuantumul pensiei de serviciu, care, în loc de 70% din venitul net din ultima lună de activitate, ar urma să crească la 75%.

Proiectul care îi nemulțumește pe magistrați propune noi reglementări pentru pensiile de serviciu ale personalului vizat, incluzând stabilirea vârstei standard de pensionare conform sistemului public de pensii.

Pensia medie de serviciu pentru foști magistrați a fost de 25.283 lei net în luna iulie 2025, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. De asemenea, se instituie o condiție de vechime minimă de 35 de ani în muncă pentru a putea beneficia de pensie.

Premierul a amintit că nu doar magistraţii, ci şi alte categorii profesionale au privilegii comparativ cu restul populaţiei.

”Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiţie – n.r.), sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a adăugat prim-ministrul.

El a spus că, dacă Guvernul nu reuşeşte să treacă pachetele propuse, atunci trebuie să lase un alt executiv.

”Uitaţi-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil şi că există soluţii magice! Nu există soluţii magice (...) Fără aceste corecţii nu am făcut nimic şi atunci, dacă nu ai reuşit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe şi atunci mai bine laşi alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt nişte pachete obligatorii dacă vrem să menţinem o coeziune socială minimă şi oamenii să fie parte la acest efort care se face”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Sursa: News.ro

Etichete: pensii speciale, magistrati, ilie bolojan,

Dată publicare: 27-08-2025 22:30

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Dubla problemă cauzată de structura salariilor din România. Capcana salariului minim care duce la pensii insuficiente
Stiri Economice
Dubla problemă cauzată de structura salariilor din România. Capcana salariului minim care duce la pensii insuficiente

Nivelul actual al salariilor obținute de angajații din România creează două probleme majore. Astfel, sumele suplimentare care ar putea ajunge la buget sunt limitate, iar pensiile din viitor vor fi, la rândul lor, mici.

Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II
Stiri actuale
ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

Recomandări
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Stiri Politice
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală
Stiri actuale
Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59