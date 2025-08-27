Ilie Bolojan: Dacă legea pensiilor magistraților va cădea la CCR, e greu de presupus că Guvernul va mai avea legitimitate

Premierul Ilie Bolojan susține că, dacă reforma pensiilor magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională, Guvernul își pierde legitimitatea de a corecta alte inechități.

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face Guvernul dacă Curtea Constituţională va declara neconstituţionale schimbările pe care Legislativul le aduce în ceea ce priveşte pensiile şi vârstele de pensionare pentru judecători şi procurori.

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

Prima victorie pentru magistrați

Miercuri, magistrații de la Curțile de Apel din toată țara au blocat Justiția, protestând față de măsurile luate împotriva pensiilor speciale. Astfel, începând din 27 august au suspendat soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

La nici 24 de ore după ce procurorii și judecătorii au început un protest, la Guvern s-a discutat modificarea legii pensiilor magistraților. Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare ar urma să crească, de la 10 ani, cum este stipulat în actualul proiect de lege, la 15.

Schimbări se pregătesc și la cuantumul pensiei de serviciu, care, în loc de 70% din venitul net din ultima lună de activitate, ar urma să crească la 75%.

Proiectul care îi nemulțumește pe magistrați propune noi reglementări pentru pensiile de serviciu ale personalului vizat, incluzând stabilirea vârstei standard de pensionare conform sistemului public de pensii.

Pensia medie de serviciu pentru foști magistrați a fost de 25.283 lei net în luna iulie 2025, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. De asemenea, se instituie o condiție de vechime minimă de 35 de ani în muncă pentru a putea beneficia de pensie.

Premierul a amintit că nu doar magistraţii, ci şi alte categorii profesionale au privilegii comparativ cu restul populaţiei.

”Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiţie – n.r.), sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a adăugat prim-ministrul.

El a spus că, dacă Guvernul nu reuşeşte să treacă pachetele propuse, atunci trebuie să lase un alt executiv.

”Uitaţi-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil şi că există soluţii magice! Nu există soluţii magice (...) Fără aceste corecţii nu am făcut nimic şi atunci, dacă nu ai reuşit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe şi atunci mai bine laşi alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt nişte pachete obligatorii dacă vrem să menţinem o coeziune socială minimă şi oamenii să fie parte la acest efort care se face”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

