Cine era Rubina Aminian, tânăra împușcată în cap în timpul protestelor din Iran. „O fată puternică, curajoasă”

Rubina Aminian, o studentă de 23 de ani din Teheran, a fost împușcată în cap după ce a participat la protestele împotriva regimului iranian.

Tânăra era stdudentă la fashion la Colegiul Tehnic Vocațional Shariati din Teheran. 

„Era o fată puternică, o fată curajoasă și nu era cineva pe care să o poți controla și pentru care să iei decizii", a declarat unchiul ei pentru CNN. „A luptat pentru lucruri despre care știa că sunt corecte și a luptat din greu."

Potrivit organizației Iran Human Rights, ea a fost împușcată de la mică distanță, în ceafă.

Când părinții ei au călătorit din orașul natal Kermanshah la Teheran pentru a-i identifica trupul, au văzut multe alte persoane tinere ucise în mod similar, a transmis organizația.

Autoritățile iraniene ar fi refuzat inițial să predea trupul lui Aminian familiei sale, apoi au împiedicat înmormântarea sau ceremoniile de doliu în orașul lor natal, scrie BBC.

Se spune că familia a fost forțată să o îngroape pe drumul dintre Kermanshah și Kamyaran.

O fată care iubea ce face

Dacă ne uităm la profilul ei de pe rețelele sociale, pare că iubea ceea ce făcea. Imaginile video cu ea o arată probând bijuterii și ruj, trimițând sărutări către cameră.

Unchiul ei a descris-o ca fiind „însetată de libertate, o luptătoare pentru drepturile femeilor, o fată care a trăit”.

