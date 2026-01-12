Putin reapare la Kremlin după absență. Naționaliștii au criticat dur lipsa reacției față de evenimentele internaționale

12-01-2026
Putin a reapărut luni la Kremlin, după o absenţă de aproape două săptămâni cauzată de sărbătorile de iarnă.

Sabrina Saghin

Președintele Rusiei s-a abţinut să comenteze evoluţiile din actualitatea internaţională, în timp ce naţionaliştii ruşi critică reacţia slabă a Moscovei, consemnează agenţia EFE.

Putin s-a întâlnit cu vicepremierul Denis Manturov, cu care a discutat despre situaţia din sectorul industrial, inclusiv industria militară şi cea spaţială. Vicepremierul a subliniat că aproximativ 3,8 milioane de angajaţi lucrează în prezent în fabrici militare, dintre care circa 800.000 s-au angajat în ultimii trei ani.

Liderul de la Kremlin, care a participat la un singur eveniment public de când a început noul an, nu a mai făcut declaraţii de la sfârşitul anului 2025.

Putin nu a comentat capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către un comando american, nici protestele masive din Iran, nici capturarea unor petroliere sub pavilion rusesc de către SUA, nici evoluţia războiului din Ucraina sau polemica din jurul revendicărilor teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump asupra Groenlandei.

Naționaliștii critică lipsa reacției

Sectoarele naţionaliste au criticat dur Kremlinul pe reţelele de socializare pentru lipsa de reacţie, sau reacţia slabă, faţă de aceste evenimente internaţionale, mai ales că, de exemplu, Maduro a fost principalul aliat al Moscovei în America Latină.

Naţionaliştii ruşi au descris drept o „umilinţă" capturarea de către Garda de Coastă a SUA a petrolierului Marinera, care naviga sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord.

Kremlinul invocă motive de securitate

Din motive de securitate, potrivit presei anti-Kremlin, Putin a petrecut sărbătorile la baza secretă a Forţelor Aerospaţiale din Solnecinogorsk, nu departe de Moscova. Tot acolo el s-a instalat când liderul grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o rebeliune militară în iunie 2023.

Spre deosebire de anii anteriori, Kremlinul nu a dezvăluit public biserica unde Putin a participat la slujba de Crăciun în seara zilei de 6 ianuarie, ceea ce ar putea sugera o preocupare semnificativă pentru siguranţa sa, mai ales după ce la sfâşitul lunii decembrie a acuzat Ucraina că ar fi încercat să-i atace cu drone reşedinţa din regiunea Novgorod, atac negat de Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a ţinut luni conferinţa sa de presă obişnuită pentru presa locală şi străină.

Sursa: Agerpres

Rusia, vladimir putin

Dată publicare: 12-01-2026 14:57

