Ilie Bolojan: Creşterea TVA în luna iulie a fost o necesitate. România se afla printre ţările cu cele mai mici taxe

28-11-2025 | 07:43
Ilie Bolojan, Pro TV
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că majorarea TVA în luna iulie a fost o necesitate, iar dacă Guvernul nu ar fi mers la Comisia Europeană cu un pachet de măsuri negociat în prealabil, României i-ar fi fost suspendate fondurile europene.  

Mihaela Ivăncică

Bolojan a fost întrebat dacă creşterea TVA a fost o greşeală, aşa cum au afirmat unii lideri politici.

"Creşterea TVA a fost o necesitate. Creşterea taxelor în general nu este un lucru bun, ca să ne înţelegem, dar creşterea TVA în luna iulie, când am adoptat primul pachet, a fost o necesitate. De ce a fost o necesitate? În primul rând, aşa cum am mai precizat, în luna iulie era evaluarea României. Dacă nu ne prezentam la Comisia Europeană cu un pachet care a fost negociat în prealabil cu Comisia, gândiţi-vă că ni s-ar fi suspendat fondurile europene. Ce înseamnă pentru România suspendarea fondurilor europene? Aproximativ 50% din investiţiile pe care le derulează România mai ales în aceşti ani, anul viitor, sunt bani din fonduri europene, prin programul PNRR. Am absorbit 11 miliarde, mai avem 10 miliarde de absorbit, prin celelalte programe, fondurile de coeziune şi aşa mai departe", a spus Bolojan la Digi 24.

România, printre ţările cu cele mai mici taxe

El a menţionat că România se afla printre ţările cu cele mai mici taxe.

"Toate datele pe care le aveam legate de veniturile bugetului de stat arătau că avem printre cele mai mici venituri ale bugetului de sat din Uniunea Europeană, parte datorită nivelului de taxare redus, parte datorită excepţiilor pe care tot noi le-am introdus şi parte datorită evaziunii fiscale. (...) Noi nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe, deci taxele cele mai mici, să avem politici de asistenţă socială de tip nordic şi comportamente balcanice în gestionarea banilor. Ăsta e un cocktail Molotov economic care va exploda şi se vede unde am ajuns", a afirmat acesta. 

Sursa: Agerpres

