Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

„Deficitul bugetar este în octombrie de 5,72%, faţă de 6,22% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Scăderea cu 0,5% reprezintă jumătate de miliard de lei. Veniturile bugetului general au însumat 531,55 miliarde de lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3% faţă de anul anterior", a scris Ilie Bolojan, joi, într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

Premierul subliniază că autorităţile în drept reuşesc să colecteze mai mult şi pentru că reuşesc să colecteze mai bine.

„Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% (an/an), însumând 108,38 miliarde de lei. Creşterea a fost constantă, iar luna octombrie a marcat un vârf în valoare de 13,6 miliarde de lei", a mai arătat Bolojan.

Finanțele sunt în dezechilibru, cu un deficit de aproape 110 miliarde de lei în primele zece luni ale anului. De aceea, guvernul va aloca banii rămași doar pentru plățile urgente.

De asemenea, valoarea Punctului de Referinţă (VPR), element esenţial în calculul pensiilor, a fost majorată, începând cu 1 ianuarie 2025, de la 81 de lei la 91 de lei, respectiv o creştere cu 12,1%. În același timp, pensionarii care beneficiază de indemnizaţie socială (pensia minimă garantată) au avut o majorare de 10,4%, ceea ce înseamnă că indemnizaţia socială pentru pensionari a fost de 1.415 de lei în 2025.

S-au adunat la buget venituri de 531 miliarde de lei, în creștere cu 12%, dar cheltuielile s-au dus în sus, la 640 de miliarde de lei. Asta înseamnă un gol în vistierie de 109 miliarde lei sau 5,7% din Produsul Intern Brut.

Până la finele anului, Guvernul estimează că deficitul va ajunge la 8,4%, adică la aproape 160 miliarde de lei.

Creșteri din primul pachet

Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) a urcat la 21% de la 1 august. Așadar, cota generală de TVA, care era de 19% ar urma să se majoreze la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost desființate, pentru a fi introdusă o cotă de 11%.

Și accizele s-au mărit cu 10%, iar cei care au pensii de peste 3.000 de lei plătesc din august contribuția la sănătate de 10 procente, pentru suma care depășește acest prag.

