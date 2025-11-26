Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit un semnal important de la Comisia Europeană, care nu va propune suspendarea fondurilor europene. El consideră că decizia confirmă corectitudinea măsurilor Guvernului.

”Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a declarat, marţi seară, premierul Ilie Bolojan.

Acesta explică ce înseamnă pentru România această decizie:

· Comisia confirmă că acţiunile noastre au fost eficiente.

· Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată – adică România nu intră în sancţiuni.

· Deficitul începe să scadă şi tendinţa se menţine în următorii ani.

· Creşterea cheltuielilor este ţinută sub control şi rămâne aproape de plafonul recomandat.

· Continuăm investiţiile finanţate din fonduri europene.

”Mulţumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant şi pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil. Este o veste bună şi o confirmare a faptului că direcţia în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România îşi recâştigă credibilitatea”, a mai transmis premierul.

Acesta subliniază, însă, că, în acelaşi timp, mesajul Comisiei este clar: ”trebuie să continuăm pe acest drum”.

”Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătăţim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile şi să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate şi cu respect faţă de banii publici”, a adăugat premierul.

Aprecierea Comisiei Europene privind măsurile fiscale

Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene.

Comisia apreciazã cã, datoritã mãsurilor de consolidare fiscalã adoptate în ultimele luni, creşterea netã a cheltuielilor în 2025 este estimatã la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite.

În plus, deficitul bugetar este estimat sã scadã la 8,4% din PIB în 2025 şi la aproximativ 6% în 2026.

Progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementării Pactului de stabilitate şi creştere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreunã cu eventuale actualizãri privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãşurare.

”De asemenea, România va continua raportarea semestrialã cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situaţia fiscal-bugetarã, urmând sã revinã cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primãvarã 2026 al Semestrului European”, a transmis Ministerul Finanţelor.

