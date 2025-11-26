Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea

Stiri Politice
26-11-2025 | 07:34
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată
Știrile PRO TV

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit un semnal important de la Comisia Europeană, care nu va propune suspendarea fondurilor europene. El consideră că decizia confirmă corectitudinea măsurilor Guvernului.  

autor
Mihaela Ivăncică

”Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a declarat, marţi seară, premierul Ilie Bolojan.

Acesta explică ce înseamnă pentru România această decizie:

· Comisia confirmă că acţiunile noastre au fost eficiente.

Citește și
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public

· Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată – adică România nu intră în sancţiuni.

· Deficitul începe să scadă şi tendinţa se menţine în următorii ani.

· Creşterea cheltuielilor este ţinută sub control şi rămâne aproape de plafonul recomandat.

· Continuăm investiţiile finanţate din fonduri europene.

”Mulţumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant şi pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil. Este o veste bună şi o confirmare a faptului că direcţia în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România îşi recâştigă credibilitatea”, a mai transmis premierul.

Acesta subliniază, însă, că, în acelaşi timp, mesajul Comisiei este clar: ”trebuie să continuăm pe acest drum”.

”Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătăţim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile şi să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate şi cu respect faţă de banii publici”, a adăugat premierul.

Aprecierea Comisiei Europene privind măsurile fiscale

Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene.

Comisia apreciazã cã, datoritã mãsurilor de consolidare fiscalã adoptate în ultimele luni, creşterea netã a cheltuielilor în 2025 este estimatã la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite.

În plus, deficitul bugetar este estimat sã scadã la 8,4% din PIB în 2025 şi la aproximativ 6% în 2026.

Progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementării Pactului de stabilitate şi creştere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreunã cu eventuale actualizãri privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfãşurare.

”De asemenea, România va continua raportarea semestrialã cu privire la mãsurile de reducere a deficitului (urmãtorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul sãu, Comisia va monitoriza activ situaţia fiscal-bugetarã, urmând sã revinã cu elemente suplimentare de evaluare odatã cu pachetul de primãvarã 2026 al Semestrului European”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Sursa: News.ro

Etichete: Comisia Europeana, ilie bolojan,

Dată publicare: 26-11-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
Citește și...
Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: „E simplu să dezertezi, greu e să rămâi și să faci ce trebuie”
Stiri Politice
Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali: „E simplu să dezertezi, greu e să rămâi și să faci ce trebuie”

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie.

Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze doar pensiile necontributive.

Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. 27 de firme au avut pierderi de 1,2 miliarde anul trecut
Stiri Politice
Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. 27 de firme au avut pierderi de 1,2 miliarde anul trecut

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile.  

Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o conferință de presă, în care a vorbit despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație și ”tăierile de salarii”.  

Ce atribuții va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire
Stiri Politice
Ce atribuții va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire

Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta urmând să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Recomandări
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară
Stiri Educatie
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară

„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea, sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna

De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28