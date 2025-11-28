Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oamenii pe funcţii îşi bat joc de banul public

Stiri Politice
28-11-2025 | 07:26
Ilie Bolojan
IMAGO

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că îl îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public.

autor
Ioana Andreescu

Ilie Bolojan a fost întrebat despre ancheta Recorder care a arătat că Hidroelectrica, deşi a avut contracte de livrare a electricităţii cu anumite companii şi entităţi, nu le-a emis facturi.

„Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public. Pentru că, de fapt, este o formă de a-ţi bate joc de banul public. Dacă aceste aspecte sunt reale, subliniez, fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri, care le-au tolerat, trebuie să răspundă pentru ce au făcut", a spus premierul la Digi 24.

El a adăugat că ministrul Energiei a anunţat în şedinţa de Guvern că va trimite corpul de control să verifice dacă acele lucruri sunt reale, iar cei care se fac vinovaţi trebuie să răspundă pentru ce au făcut.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

Sursa: Agerpres

Etichete: stat, ilie bolojan, functii,

Dată publicare: 28-11-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
Stiri Politice
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să treacă de testul constituţional.

Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Planul șefei ÎCCJ Lia Savonea după avizul negativ al CSM. Proiectul Bolojan, catalogat drept „asediu” asupra magistraților
Stiri Justitie
Planul șefei ÎCCJ Lia Savonea după avizul negativ al CSM. Proiectul Bolojan, catalogat drept „asediu” asupra magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare din Justiție și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2022 – Anul în care războiul a început la granița României și am fost lăsați în afara Schengen

2022 nu a fost un an ca oricare altul. A fost anul Războiului. Pe 24 februarie, pacea a fost spulberată la granița noastră, forțând România să devină un hub umanitar și un flanc NATO consolidat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28