Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oamenii pe funcţii îşi bat joc de banul public

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că îl îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre ancheta Recorder care a arătat că Hidroelectrica, deşi a avut contracte de livrare a electricităţii cu anumite companii şi entităţi, nu le-a emis facturi.

„Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public. Pentru că, de fapt, este o formă de a-ţi bate joc de banul public. Dacă aceste aspecte sunt reale, subliniez, fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri, care le-au tolerat, trebuie să răspundă pentru ce au făcut", a spus premierul la Digi 24.

El a adăugat că ministrul Energiei a anunţat în şedinţa de Guvern că va trimite corpul de control să verifice dacă acele lucruri sunt reale, iar cei care se fac vinovaţi trebuie să răspundă pentru ce au făcut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













