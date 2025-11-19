Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați

19-11-2025 | 08:29
După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Totuși, premierul Ilie Bolojan, dar și șeful PSD, Sorin Grindeanu, i-au cerut președintelui României să aibă o ultimă discuție cu judecătorii. Dacă pretențiile acestora rămân neschimbate, liderii din coaliție nu mai sunt dispuși la concesii.

După ce săptămâna trecută magistrații au cerut o pensie aproape la fel de mare ca salariul, liderii din coaliție au hotărât să apeleze din nou la șeful statului.

Premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu i-au cerut președintelui să discute încă o dată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi de acord să amâne cu cinci ani momentul de la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, însă nu și să mărească pensiile.

„Oferta” coaliției pentru magistrați

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „A rămas să facem această ofertă 15 ani ... perioada de tranziție și 70 cuantum. La cuantum nu umblăm!”

În schimb, liderii cer ca magistrații să promită că emit avizul CSM cât mai rapid și că nu contestă la CCR proiectul. România ar mai avea astfel 10 zile la dispoziție să îndeplinească jalonul din PNRR și să nu piardă bani europeni.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă. Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10”.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Inițial a fost 70% din ultimul venit net. Și așa este mult, pentru că media europeană este de maxim 70 din media ultimilor 4-5 ani”.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Nu putem să acceptăm. Orice formă de intrare în plată la pensie cu o sumă mai mare decât netul”.

CSM respinge propunerea coaliției

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a transmis pentru Știrile ProTV că instituția nu este de acord cu propunerea coaliției, întrucât magistrații consideră că nu a avut loc o negociere, iar cerințele lor nu au fost acceptate. Mai mult, sunt de părere că Guvernul a încercat să își impună propriul punct de vedere.

După ce vor adopta proiectul privind pensiile magistraților, liderii coaliției spun că vor începe o reformă care va viza și alte categorii, cum sunt de pildă militarii.

Pentru cei mai mulți dintre români pensia reprezintă între 45% și 50% din media salariilor pe care le-au avut de-a lungul activității.

