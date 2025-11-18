Coaliția merge înainte cu legea pensiilor magistraților. Vicepreședinte CSM: Nu au existat negocieri, nu acceptăm propunerea

Stiri actuale
18-11-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

autor
Teodora Suciu

Totuși, premierul și liderul PSD i-au cerut președintelui României să aibă o ultimă discuție cu magistraţii.

Dacă pretențiile acestora, rămân neschimbate, nici liderii din coaliție, nu mai sunt dispuși la concesii.

După ce săptămâna trecută magistrații au cerut o pensie aproape la fel de mare că salariul, liderii din coaliție au hotărât să apeleze din nou la şeful statului.

Premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu i-au cerut președintelui să discute încă o dată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi de acord să amâne cu cinci ani momentul de la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, însă nu și să mărească pensiile.

Citește și
spital
Studiu: Tinerii medici vor mai puțină corupție în sistemul de sănătate din România. 80% se tem să refuze gărzi neplătite

Kelemen Hunor, Președintele UDMR: ”A rămas să facem această ofertă 15 ani ... perioada de tranziție și 70 cuantum. La cuantum nu umblăm!”

În schimb, liderii cer ca magistrații să promită că emit avizul CSM cât mai rapid și că nu contestă la CCR proiectul. România ar mai avea astfel 10 zile la dispoziție să îndeplinească jalonul din PNRR și să nu piardă bani europeni.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă. Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10”.

Alexandru Muraru, Vicepreședinte PNL: Inițial a fost 70 la sută din ultimul venit net. Și așa este mult, pentru că media europeană este de maxim de 70 din media ultimiilor 4-5 ani”.

Ștefan Pălărie, Liderul Senatorilor USR: ”Nu putem să acceptăm orice formă de intrare în plată la pensie cu o sumă mai mare decât netul”.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a transmis pentru Știrile ProTV că instituția nu este de acord cu propunerea coaliției, întrucât magistrații consideră că nu a avut loc o negociere, iar cerințele lor nu au fost acceptate. Mai mult, sunt de părere că Guvernul a încercat să își impună propriul punct de vedere.

După ce vor adopta proiectul privind pensiile magistraților, liderii coaliției spun că vor începe o reformă care va viza şi alte categorii, cum sunt de pildă militarii.

Pentru cei mai mulţi dintre români pensia reprezintă între 45% şi 50% din media salariilor pe care le-au avut de-a lungul activităţii.

Sursa: Pro TV

Etichete: negocieri, coalitie, CSM, magistrati, legea pensiilor,

Dată publicare: 18-11-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Studiu: Tinerii medici vor mai puțină corupție în sistemul de sănătate din România. 80% se tem să refuze gărzi neplătite
Stiri actuale
Studiu: Tinerii medici vor mai puțină corupție în sistemul de sănătate din România. 80% se tem să refuze gărzi neplătite

Mai puțină corupție în sănătate, mai multe oportunități profesionale și să dispară abuzurile. Sunt principalele lucruri pe care și le doresc studenții la medicină și medicii rezidenți, conform unui studiu la care au răspuns anonim peste 4.000 de tineri.

Un bărbat a murit plimbat între secțiile Spitalului Județean Gorj, același loc unde un băiat a decedat de peritonită
Stiri actuale
Un bărbat a murit plimbat între secțiile Spitalului Județean Gorj, același loc unde un băiat a decedat de peritonită

Poveste revoltătoare la Târgu Jiu, unde un bărbat de 78 de ani s-a stins în ambulanța care îl plimba între secțiile Spitalului Județean. Omul suferise un infarct.

ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
Stiri actuale
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist

Un accident înfiorător s-a petrecut marți dimineață în București. Patru femei care așteptau autobuzul în cartierul Militari au fost spulberate de mașina unui polițist aflat în timpul liber.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28