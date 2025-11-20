Ce atributii va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire

Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta urmând să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare şi avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice.”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit documentului, vicepremierul Oana Gheorghiu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Oana Gheorghiu asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin această decizie, se arată în document.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Cine este Oana Gheorgiu

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, pe 29 octombrie, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a anunțat la acea vreme Administraţia Prezidenţială.

Oana Gheorghiu este inițiatoarea unor proiecte majore care au transformat peisajul medical românesc: construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii „Marie Curie" din București, renovarea secțiilor de oncologie pentru adulți și copii la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic la Timișoara, precum și dotarea spitalelor cu echipamente și medicamente.

