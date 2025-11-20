Ce atributii va avea Oana Gheorghiu. Decizia luată de Ilie Bolojan la aproape o lună de la numire

Stiri Politice
20-11-2025 | 09:01
oana gheorghiu
Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta urmând să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

autor
Sabrina Saghin

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare şi avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice.”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit documentului, vicepremierul Oana Gheorghiu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Oana Gheorghiu asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin această decizie, se arată în document.

Citește și
Oana Gheorghiu Carmen Uscatu
Oana Gheorghiu, ”surprinsă” de atacurile asociatei Carmen Uscatu. Asociația ”Dăruiește Viață”, câmp de luptă între fondatori

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Cine este Oana Gheorgiu

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, pe 29 octombrie, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a anunțat la acea vreme Administraţia Prezidenţială.

Oana Gheorghiu este inițiatoarea unor proiecte majore care au transformat peisajul medical românesc: construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii „Marie Curie" din București, renovarea secțiilor de oncologie pentru adulți și copii la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic la Timișoara, precum și dotarea spitalelor cu echipamente și medicamente.

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, ilie bolojan, oana gheorghiu,

Dată publicare: 20-11-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Oana Gheorghiu, ”surprinsă” de atacurile asociatei Carmen Uscatu. Asociația ”Dăruiește Viață”, câmp de luptă între fondatori
Stiri Sociale
Oana Gheorghiu, ”surprinsă” de atacurile asociatei Carmen Uscatu. Asociația ”Dăruiește Viață”, câmp de luptă între fondatori

Oana Gheorghiu a declarat că a respectat întru totul legea privind regimul incompatibilităților atunci când a acceptat funcția de vicepremier, autosuspendându-se din conducerea Asociației Dăruiește Viață.

 

Oana Gheorghiu, criticată de Carmen Uscatu, asociata din ”Dăruiește Viață”: Vulnerabilizează asociația, s-au retras donatori
Stiri Sociale
Oana Gheorghiu, criticată de Carmen Uscatu, asociata din ”Dăruiește Viață”: Vulnerabilizează asociația, s-au retras donatori

Oana Gheorghiu este criticată de asociata din ”Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, potrivit căreia numirea în funcția de vicepremier a vulnerabilizat asociația și a determinat unii donatori să se retragă.  

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”
Stiri actuale
Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28