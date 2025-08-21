Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme

21-08-2025 | 15:06
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan afirmă că aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică şi o oportunitate reală pentru reforme.

Ioana Andreescu

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezidat, joi, reuniunea Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, format ce reuneşte reprezentanţii ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în proces.

La reuniune au participat instituţiile cu atribuţii în domeniile aferente Comitetelor OCDE care evaluează România conform Foii de parcurs.

„În cadrul discuţiilor, au fost trecute în revistă principalele evoluţii din procesul de aderare şi au fost stabilite priorităţile pentru perioada următoare, cu accent pe stadiul recomandărilor cheie pe care România trebuie să le implementeze pentru a se alinia la cele mai bune practici şi standarde ale OCDE în domeniile de politică publică evaluate în cadrul procesului", se arată în comunicat.

În deschiderea reuniunii, premierul Bolojan a evidenţiat importanţa menţinerii eforturilor instituţionale susţinute, necesare pentru aderarea României la OCDE, şi a menţionat traiectoria pozitivă a procesului de aderare, transmiţând aprecieri faţă de eforturile instituţiilor implicate.

Referitor la priorităţile pentru perioada următoare, şeful Executivului a pus accentul asupra accelerării demersurilor de adoptare a modificărilor normative care implementează recomandări ale OCDE esenţiale pentru avansarea parcursului de aderare, conform comunicatului.

Totodată, premierul a reliefat importanţa întăririi coordonării interinstituţionale, precum şi a pregătirii temeinice a participării României la evaluările de aderare programate în perioada următoare.

Premierul a subliniat importanţa întăririi coordonării interinstituţionale

„Reafirm, şi cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, aşa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci şi o reală şansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici şi standarde internaţionale.

Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluaţi, ci oferă piste concrete de îmbunătăţire a acestora. Vă încurajez să le folosiţi atunci când faceţi programele de politici publice din instituţiile dumneavoastră", a transmis Ilie Bolojan, citat în comunicat.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabileşte termenii, condiţiile şi procesul de desfăşurare a aderării la Organizaţie.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora şi susţinerea evaluărilor sectoriale.

Comitetul Naţional pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României.

Comitetul Naţional stabileşte liniile de acţiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE şi agreează decizii pentru alinierea legislaţiei, politicilor şi practicilor României la standardele Organizaţiei şi ghidarea eforturilor interinstituţionale pentru avansarea procesului de aderare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-08-2025 15:00

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, în cadrul căreia va participa la o serie de activităţi alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

 

