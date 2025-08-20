Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii

20-08-2025 | 13:26
Ilie Bolojan

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi contra şi şapte abţineri.

Cristian Anton

Proiectul, adoptat de Camera Deputaţilor, prevedea, în linii generale, reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65% şi totodată accelerarea creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi - de la patru luni pe an la şase luni pe an - până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Proiectul a fost respins anterior de senatorii din Comisia de muncă şi protecţie socială.

Proiectul trebuia respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus apoi procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat de Guvern.

Senatoarea SOS România Nadia Cerva a cerut retrimiterea proiectului la comisie, propunerea fiind respinsă de plen.

Potrivit mai multor intervenţii din plen, proiectul nu este respins pentru că nu se doreşte o soluţie mai bună, ci pentru că un astfel de proiect necesită consultare publică, iar reglementări similare sunt elaborate şi de Guvern.

Proiectul fusese inițiat de Crin Antonescu

Proiectul, iniţiat de Crin Antonescu, a fost preluat în Parlament, în calitate de iniţiatori, de către senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor şi reprezentantul minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian.

Plenul Senatului a mai luat act de o informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului.

Este vorba despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.40/2025 pentru modificarea şi completarea OUG nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, precum şi despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite noi moțiuni

