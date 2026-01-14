Guvernul stabilește criteriile de prioritizare a proiectelor din Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

Guvernul va stabili în şedinţa de miercuri, prin hotărâre, criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" în 2026.

În şedinţa Executivului va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, pentru copiii aflaţi în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi a nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Printr-o altă hotărâre va fi modificată HG nr.1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice.

Va fi aprobată, tot prin hotărâre, Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Sistem Informatic Integrat al Administraţiei Fondului pentru Mediu''.

De asemenea, urmează a fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de conectivitate între A8 şi DN28 (Varianta de ocolire Podu Iloaiei)".

Ce hotătâri se mai află pe ordinea de zi

Executivul va aproba şi acordarea unor ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice extreme produse în judeţul Constanţa.

Pe agenda reuniunii guvernamentale figurează şi un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Guvernul va aproba printr-un memorandum încheierea unui angajament legal pentru efectuarea determinărilor specifice a locurilor de muncă, necesare acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare salariaţilor Ministerului Sănătăţii, conform legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) şi a reglementărilor privind salarizarea în sectorul bugetar.

Va fi aprobată, printr-un alt memorandum, iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Muntenegru pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor.

