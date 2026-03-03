Cercetarea, publicată, de asemenea, în jurnalul științific Nature Immunology, deschide mai multe perspective clinice pentru prevenirea alergiilor respiratorii, al căror număr cunoaște o creștere exponențială în majoritatea țărilor din cauza poluării și a efectelor schimbărilor climatice.

Studiul, condus de Institutul Pasteur, susține că a descoperit mecanismul care generează protecția naturală împotriva alergiilor prin intermediul celulelor prezente în plămâni (fibroblaste) și nu prin celulele sistemului imunitar.

Expunerea la fragmente microbiene și efectele observate

Potrivit autorilor, expunerea plămânilor la fragmente de microbi induce „o memorie imunitară durabilă care blochează eficient reacțiile alergice ulterioare timp de câteva luni”.

Pentru a demonstra acest lucru, plămânii șoarecilor folosiți la cercetare au fost expuși la fragmente de virusuri sau bacterii, ceea ce a declanșat „un răspuns imunitar de tip 1 (cel pe care organismul îl dezvoltă în mod natural împotriva acestor microbi)”. Când aceiași șoareci au fost expuși în același timp la un alergen, au fost complet protejați timp de cel puțin șase săptămâni.

Studiul a mers mai departe, afirmând că „expunerea prealabilă la fragmente microbiene oferea o protecție durabilă timp de peste trei luni”.

În absența acestei protecții inițiale, șoarecii dezvoltaseră o hipersensibilitate la nivelul plămânilor și, în cazul unei noi expuneri, „reacția alergică se amplifica în mod catastrofal”.

Rolul fibroblastelor în memoria imunitară

Deși limfocitele B și T au fost considerate în mod tradițional protagonistele memoriei imunitare, studiul a scos în evidență rolul cheie al fibroblastelor, un tip de celule des întâlnite în țesutul conjunctiv (cel care susține, unește și protejează organele corpului) care se regăsește în plămâni.

„Originalitatea descoperirilor noastre rezidă în natura acestei memorii, care nu se află în celulele sistemului imunitar, ci în celulele structurale ale plămânului, fibroblastele”, a explicat în comunicat Lucie Peduto, cercetătoare la Institutul Pasteur.