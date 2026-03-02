Între timp, PSD face o consultare, în partid, pentru a stabili în ce condiții rămâne la guvernare.

Social democraţii s-au prezentat la ședința coaliției după ce au decis în partid în unanimitate să pornească un referendum printre cei aproape 5.000 de lideri din toată țara, care să decidă dacă PSD rămâne într-un guvern condus de Ilie Bolojan și cu USR partener, și în ce condiții.

Consultarea se va încheia odată cu finalizarea bugetului pe anul acesta.

PSD condiționează votul de acel pachet de solidaritate pentru care solicită finanțare de aproape 3,5 miliarde de lei. Doar că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-a spus lui Sorin Grindeanu că poate prinde în buget cel mult 1,5 miliarde de lei pentru ajutoare.

Ministerul Finanțelor va trimite celor din coaliție, până mâine dimineață, schița bugetului, iar miercuri, la Palatul Victoria, ar urma să se tranșeze totul, pentru ca la finalul săptămânii bugetul pe anul 2026 să fie gata.