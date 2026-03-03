Lindsey Graham, senator republican de Carolina de Sud și aliat al președintelui Donald Trump, a sugerat că regimul comunist de la Havana ar putea fi următoarea țintă a SUA.

El a apărut la emisiunea „Sunday Night in America” de la Fox News pentru a discuta atacurile din weekend împotriva Iranului, care au declanșat noi bombardamente și lovituri de represalii în Orientul Mijlociu.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă dimineață în complexul său, într-un atac aerian comun SUA–Israel. De atunci, IDF și-a extins operațiunea militară în Liban, lovind ținte Hezbollah.

Iranul a ripostat, lansând rachete asupra unor baze militare americane și asupra aliaților din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și baza aeriană britanică Akrotiri din Cipru.

„Regimul iranian, nava-mamă a terorismului internațional, este pe punctul de a se prăbuși”, a declarat Graham. „Căpitanul navei, ayatollahul, este mort de-a binelea.”

Totuși, senatorul a afirmat și că „urmează Cuba”, adăugând: „Vor cădea. Această dictatură comunistă din Cuba, zilele lor sunt numărate.”

Nu este clar dacă este planificată vreo operațiune militară, însă Cuba a fost supusă unei presiuni tot mai mari din partea administrației Trump după ce forțele americane l-au răpit pe președintele venezuelean Nicolas Maduro la începutul anului.

SUA mențin un embargo comercial strict asupra Cubei din 1962, la un an după eșecul invaziei din Golful Porcilor, susținută de CIA.

În februarie, administrația Trump a înăsprit blocada printr-un embargo asupra combustibilului, ceea ce a provocat o penurie de petrol și, potrivit organizațiilor caritabile internaționale, o criză umanitară.

Experți ai ONU în domeniul drepturilor omului au condamnat luna trecută ordinul executiv al lui Donald Trump prin care se impuneau tarife comerciale țărilor care exportă petrol către Cuba, acuzând SUA de „o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa unei ordini internaționale democratice și echitabile”.

Mexicul și Canada au trimis, de asemenea, ajutoare către țara caraibiană în urma embargoului.