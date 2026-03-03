Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

LIVE, ora 16.00. Noul ministrul al Educației depune jurământul la Palatul Cotroceni. Cine este Mihai Dimian

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a lui Mihai Dimian, ministru al Educației și Cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, de la ora 16:00, la Palatul Cotroceni și va fi transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Mihai Dimian nu are apartenență politică declarată, iar numele său a fost propus chiar de premierul Bolojan, fiind susținut de PNL.

Cine este noul ministrul al Educației, Mihai Dimian

Mihai Dimian are 51 de ani și este rectorul Universității din Suceava. Este licențiat în matematică și fizică și are un doctorat în inginerie electrică obținut în Statele Unite, la University of Maryland.

Rector al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică. 

Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.

El are şi mai multe distincţii. Are Premiul Academiei Române ”Constantin Miculescu” (2014), Trofeul ”Oamenii Timpului” categoria Educaţie şi Cercetare (2015) 18 Profesor Bologna (2007, 2016) – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Premiul III – Cercetătorul Român al Anului, Fundaţia Dinu Patriciu (2009) Profesorul Anului, Consiliul Studenţilor, Facultatea de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea Howard, Washington DC (2008) Premiul pentru activitatea din cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor la Universitatea Howard, Washington DC (2008) Asistent de Cercetare Distins, Universitatea Maryland, College Park, (2002, 2003, 2004).

Este preşedinte / Vice-Preşedinte – Comisia de Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologii a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale (2016 – prezent) dar şi Membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (2021 – prezent), Membru al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, la Ministerul Cercetării şi Inovării (2017 – 2019) Membru al Consiliului Naţionale de Statistică şi Prognoză ăn Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei Naţionale (2016 – 2018) Editor Asociat - Advances in Electrical and Computer Engineering (2009 – prezent), Editor Invitat Coordonator – Journal of Advanced Transportation (2018).

A fost ”profesorul anului” la Universitatea Howard din Washington DC

„Formarea sa şi experienţa acumulată în instituţii de top din Europa şi Statele Unite ale Americii conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală şi angajament ferm pentru consolidarea educaţiei şi cercetării din România. Este un profesor foarte apreciat de studenţi, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România, primind premiul de excelenţă „Profesorul Anului”, din partea Consiliului Studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC şi distincţia „Profesor Bologna” din partea Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România”, arată PNL într-un comunicat de presă. 

Dimian are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.

curriculum vitae Mihai Dimian
Generație tot mai mică la liceu: mai puține clase de a IX-a, profesori afectați și risc de grevă în educație

