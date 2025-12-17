Guvernul premierului Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj: ”Trebuie să descurajăm nemunca”

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj, pentru a încuraja în acest fel ocuparea locurilor de muncă.

Ilie Bolojan a declarat că statul român ar trebui să lucreze la eliminarea ”oricăror forme de a fugi de munca reală”, precum şi eliminarea posibilităţilor de pensionare anticipată.

”Noi avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca. Asta înseamnă să venim cu o legislaţie de genul acesta, fără echivoc, pentru că, într-o ţară în care practice, în orice mare oraş din România, nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă, de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile. Nu e normal aşa ceva. Aici trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de şomaj, la reducerea şi eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală din economie”, a declarat premierul Ilie Bolojan în emisiunea Apropo TV, potrivit News.ro.

Şeful Executivului a precizat că în foarte multe zone avem ”posibilităţi de pensionare anticipate”.

”În condiţiile în care te poţi pensiona la 48-50 de ani, atunci când eşti la maturitate profesională, oamenii, când ar putea întoarce comunităţii acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturităţii profesionale în pensie. Trebuie să eliminăm posibilităţile de pensionare anticipată şi să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în aşa fel încât să avem mai mulţi oameni şi mai mulţi oameni de calitate în economia reală” a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a continuat: ”Că ne place, că nu ne place, trebuie să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone, pentru că în multe zone personalul este supradimensionat”.

”M-au întrebat unii colegi şi ce o să facă? O să se angajeze în sectorul privat? Păi şi dacă nu sunt competitivi? Păi îi plătim degeaba în sectorul public? Sunt pachete de măsuri care ţin de a reduce personalul în sectorul public, de a fi eficienţi, de a digitaliza pe de-o parte, de a veni cu măsuri care să încurajeze munca şi să sancţioneze nemunca”, a afirmat premierul.

Bolojan: ”Avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizaţie de handicap. Prea mult”

Şeful Executivului a mai spus că în România există ”peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizaţie de handicap”, ceea ce, în opinia sa, ”este mult”.

”În mod evident este mult şi din analizele statistice se vede evident că numărul acestora, în anumite comunităţi, în anumite domenii, ies din orice statistică. Din nou, trebuie să corectăm aceste lucruri pentru că în loc să ducem banii şi să-i ajutăm exact pe cei care au nevoie, care într-adevăr au probleme grave de sănătate, noi disipăm banii şi oameni care ar putea fi acoperiţi de o muncă în economie, reuşesc pe diferite tehnici să fugă de asta”, a mai spus Bolojan. Premierul a mai spus că avem ”milioane de zile pe an de concedii medicale luate de oameni din sectorul public şi din sectorul privat”.

”Doar anul trecut am plătit şase miliarde de lei pentru concedii medicale în România şi bineînţeles pot fi întrebat, dar vreţi să nu mai daţi concedii medicale, oamenii se îmbolnăvesc, nu aşa se pune problema, dar dacă atunci când eşti între Crăciun şi Anul Nou şi se vede o explozie de îmbolnăvire, înseamnă că ceva este suspect acolo. Dacă între Paştele Ortodox şi cel greco-catolic dintr-o dată explodează concedii medicale, înseamnă că ceva nu este în regulă. Gândiţi-vă că la un moment dat piloţii TAROM s-au îmbolnăvit într-o dimineaţă, toţi aveau probleme de sănătate în masă”, a completat Bolojan.

