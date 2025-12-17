Ilie Bolojan: „Niciun partid nu poate rezolva singur lucrurile, dar poate să le blocheze”

17-12-2025 | 11:28
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se află într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca, de unul singur, să rezolve lucrurile.

Claudia Alionescu

În schimb are o masa critică suficient de mare încât să blocheze lucrurile, a precizat oficialul.

Dacă nu ai un sprijin politic, nu poţi lua măsuri, a mai precizat Bolojan. 

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea Apropo TV dacă în următorii zece ani am putea să câştigăm o economie mai sănătoasă.

”Putem să câştigăm asta cu siguranţă, nu în 10 ani, ci într-un an sau doi, mult mai repede. Dar efectele economice nu se pot vedea nicăieri de pe o zi pe alta. (..) Anumite schimbări în economie nu se fac de pe o zi pe alta, dar poţi crea condiţii pentru ca, imediat, să generezi alte abordări şi asta trebuie să facem începând din această perioadă. Şi asta am făcut şi în aceste 5 luni de zile de când ocup această funcţie”, a spus premierul Bolojan

Potrivit premierului, ”o problemă importantă pentru noi este să ajungem într-un echilibru bugetar care să nu mai fie generator de probleme aşa cum avem astăzi”.

”Gândiţi-vă că noi astăzi împrumutăm în fiecare an aproximativ 30 de miliarde de euro. Deci România, faţă de banii pe care îi încasează sub formă de taxe şi de impozite, pentru a funcţiona în condiţiile în care funcţionăm astăzi, ne împrumutăm suplimentar cu 30 de miliarde de euro. Pentru datoriile pe care le-am făcut în ultimii ani şi din păcate în ultimii 5 ani de zile, datorită vitezei mari cu care a crescut gradul de îndatorare a României, plătim dobânzi tot mai mari, pentru că fiind percepuţi ca o ţară care nu este administrată bine, care nu se gospodăreşte bine (…) atunci se cer garanţii suplimentare şi costul dobânzilor este mai mare. Şi noi, din păcate, plătim dobânzi mult mai mari decât celelalte ţări, datorită acestor aspecte şi am ajuns în situaţia în care, de exemplu, anul acesta, aproape 3% din deficitul României să însemne dobânzi pe care le plătim pentru creditele contractate”, a mai spus şeful Executivului.

Dobânzi de miliarde de euro

Ilie Bolojan a menţionat că ”anul viitor vom plăti dobânzi de aproximativ 12 miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 3% din PIB-ul României”.

”Atunci, când vorbim de deficite, dacă vrem să atingem anul viitor un deficit de 6-6,5%, înseamnă că jumătate din acest deficit reprezintă doar dobânzi. Pentru orice om rational, în condiţii în care ani de zile cheltui mai mult decât îţi poţi permite, ar fi un semnal grav de îngrijorare că trebuie să faci ceva. Ori îţi creşti veniturile, ori îţi cazi cheltuielile, ori şi una şi alta, sau îţi eşalonezi creditele pe care le ai ca să câştigi timp să poţi să recuperezi lucrurile. Deci aceasta este o problemă dificilă pentru noi ca ţară, e o problemă de bază, pentru că fără să rezolvăm aceste probleme, fără să ne scădem costurile financiare pe care le plătim, indiferent ce guvern este, spaţiile pe care le are la dispoziţie să creeze condiţii pentru o economie mai bună, pentru mai multe oportunităţi, pentru tineri, scad”, a explicat Bolojan.

Premierul a mai spus că ”guvernul nu mai este un factor de dezvoltare, este o agenţie de plăţi pentru datoriile pe care le-am acumulat şi ne amanetăm, practic, viitorul ţării noastre”.

Potrivit premierului, ”deficitul bugetar, echilibrul bugetar, este o problemă care, sigur, nu e percepută în mod direct în viaţa oamenilor, dar e o problemă majoră”.

El a menţionat că a doua problemă este conştientizarea acestei situaţii de către leadership-ul politic.

”Ani de zile am fost obişnuiţi că mai luăm un credit, mai dăm nişte semnale că lucrurile pot fi amânate, mai vedem noi ce se întâmplă, şi am ajuns în situaţia în care suntem. Şi dacă cei care avem funcţii de răspundere în Parlamentul României, în Guvern, în partidele politice, nu suntem conştienţi de această situaţie, capacitatea de a corecta lucrurile scade. Şi gândiţi-vă că noi suntem într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică ca de unul singur să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile. Şi atunci, dacă nu ai un sprijin politic, dacă nu există o cooperare instituţională, nu poţi lua măsurile care să corecteze ceea ce am spus. Aceste două aspecte ţin de reacţii imediate, de corecturi de bază, care te pun în situaţia să lucrezi apoi la lucruri care înseamnă fundaţiile relansării României”, a arătat el.

