Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

17-12-2025 | 12:18
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Adrian Popovici

Premierul Ilie Bolojan a declarat în emisiunea Apropo TV că nu putem să ne gândim la o relansare, dacă nu punem economia pe baze sănătoase.

„Gândiţi-vă că noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc, doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, ca pondere din populaţie activă implicată în economie. Deci, în România lucrează prea puţin oameni. Acesta este adevărul. Nu poţi să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat, decât de la cei care lucrează în economie. Ai puţini oameni care lucrează în economie, ai puţine taxe şi impozite. Oricum ar fi. Bun, poţi să le măreşti, dar cât le măreşti? Până la un anumit grad de suportabilitate. Şi atunci, soluţia nu este să măreşti taxele, ci soluţia este să ţi le încasezi pe cele care le-ai stabilit deja, asta e o altă problemă, dar ţine de capitolul bugetar şi măsura de bază este să faci în aşa fel încât să ai mai mulţi oameni în economie”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că este o problemă care ţine de capacitatea companiilor de a-şi recruta forţă de muncă, de competitivitate şi de echitate socială.

Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

