Variantele luate în calcul de Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, cerută de investitorii străini

Stiri Economice
17-12-2025 | 13:24
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri  discuții cu Consiliului Investitorilor Străini și a spus că analizează două variante pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

autor
Lorena Mihăilă

Variantele luate în calcul sunt:

- reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 şi anularea acestuia din 2027, în condiţiile menţinerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată;

- eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condiţiile creşterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată.

„Reprezentanţii mediului de afaceri au adus argumente pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, subliniind că introducerea acestuia a afectat investiţiile şi sentimentul de încredere al investitorilor în economia românească. Prim-ministrul Ilie Bolojan a menţionat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opţiuni. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 şi anularea acestuia din 2027, în condiţiile menţinerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată. A doua variantă de lucru vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condiţiile creşterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată”, arată Guvernul.

Citește și
Ilie Bolojan
Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026

Când vor fi luate deciziile

Prim-ministrul a precizat că vor fi analizate toate argumentele, atât din perspectivă economică, cât şi socială, iar în perioada imediat următoare vor fi luate decizii cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri, salariul minim, reforma administrativă.

„Aceste decizii vor sta la baza definitivării bugetului de stat pentru anul 2026, care ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie a anului viitor, cu un obiectiv clar de încadrare în ţinta de deficit bugetar de 6,4% din PIB”, subliniază Executivul.

Reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini au subliniat importanţa predictibilităţii fiscale pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii. De asemenea, au arătat deschiderea de a contribui cu studii şi soluţii pentru fundamentarea măsurilor guvernamentale şi, în perspectivă, pentru construirea unui model economic competitiv care să ducă România la o nouă etapă de dezvoltare, mai arată Guvernul în comunicat.

Consultările între Guvern şi reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini vor continua în perioada următoare.

Din partea Guvernului, la întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan au mai participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Gutin.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: News.ro

Etichete: impozit pe venit, ilie bolojan, investitori straini,

Dată publicare: 17-12-2025 13:24

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026
Stiri Politice
Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026

Guvernul se întrunește astăzi, de la ora 14.00, într-o ședință extraordinară, care va avea loc în format hibrid, pentru a adopta o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea taxelor pentru case, apartamente și mașini de la 1 ianuarie 2026.  

Ilie Bolojan: „Niciun partid nu poate rezolva singur lucrurile, dar poate să le blocheze”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Niciun partid nu poate rezolva singur lucrurile, dar poate să le blocheze”

Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se află într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică că, de unul singur, să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile.

Cum explică președintele PSD votul dat împotriva ministrului aliat al Mediului. ”Nu putem să stăm”
Stiri Politice
Cum explică președintele PSD votul dat împotriva ministrului aliat al Mediului. ”Nu putem să stăm”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timişoara, că respingerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu reprezintă nicio surpriză, iar PSD a anunţat din timp că nu va vota moţiunea.

Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu
Stiri Politice
Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu

Guvernul Bolojan a rezistat luni celei de-a șasea moțiuni de cenzură, iar Ilie Bolojan încheie anul la Palatul Victoria.

Recomandări
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist
Stiri actuale
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Decembrie 2025

03:39:10

Alt Text!
MasterChef
FINALA

02:55:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28