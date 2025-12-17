Variantele luate în calcul de Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, cerută de investitorii străini

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri discuții cu Consiliului Investitorilor Străini și a spus că analizează două variante pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Variantele luate în calcul sunt:

- reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 şi anularea acestuia din 2027, în condiţiile menţinerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată;

- eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condiţiile creşterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată.

„Reprezentanţii mediului de afaceri au adus argumente pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, subliniind că introducerea acestuia a afectat investiţiile şi sentimentul de încredere al investitorilor în economia românească. Prim-ministrul Ilie Bolojan a menţionat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opţiuni. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 şi anularea acestuia din 2027, în condiţiile menţinerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată. A doua variantă de lucru vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condiţiile creşterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe ţară garantat în plată”, arată Guvernul.

Când vor fi luate deciziile

Prim-ministrul a precizat că vor fi analizate toate argumentele, atât din perspectivă economică, cât şi socială, iar în perioada imediat următoare vor fi luate decizii cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri, salariul minim, reforma administrativă.

„Aceste decizii vor sta la baza definitivării bugetului de stat pentru anul 2026, care ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie a anului viitor, cu un obiectiv clar de încadrare în ţinta de deficit bugetar de 6,4% din PIB”, subliniază Executivul.

Reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini au subliniat importanţa predictibilităţii fiscale pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii. De asemenea, au arătat deschiderea de a contribui cu studii şi soluţii pentru fundamentarea măsurilor guvernamentale şi, în perspectivă, pentru construirea unui model economic competitiv care să ducă România la o nouă etapă de dezvoltare, mai arată Guvernul în comunicat.

Consultările între Guvern şi reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini vor continua în perioada următoare.

Din partea Guvernului, la întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan au mai participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Gutin.

