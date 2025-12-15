Cum explică președintele PSD votul dat împotriva ministrului aliat al Mediului. ”Nu putem să stăm”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timişoara, că respingerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu reprezintă nicio surpriză, iar PSD a anunţat din timp că nu va vota moţiunea.

"Nu cred că a surprins pe nimeni. În ceea ce priveşte moţiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de asemenea, şi acest lucru noi l-am anunţat din timp. Prin momentul de astăzi, noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu, la Ministerul Mediului, iar noi am sancţionat acest lucru. L-am anunţat pe primul ministru, săptămâna trecută, de decizia noastră. Nu putem să stăm, chiar dacă suntem parte a acestei coaliţii şi doar fiindcă suntem parte a acestei coaliţii, să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

”I-am spus premierului”

”Am spus, statutul de membru într-o coaliţie nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru. I-am spus premierului că noi ne dorim să se desfiinţeze acea societate de la Prahova ESZ care, de exemplu, aici, în Timiş, nu există. Nu există intermediar între Apele Române şi Aquatim", a detaliat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a fost prezent, luni seara, alături de comunitatea evreiască din Timişoara, la redeschiderea Sinagogii din Cetate, într-o seară importantă pentru această comunitate, în ziua de Hanuka. 

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

