Perioada analizată începe cu un exemplu la limită. Mai exact, în perioada 2000–2004, cabinetul condus de Adrian Năstase avea o susținere proprie de aproximativ 45% din Parlament, dar stabilitatea a fost asigurată printr-un protocol cu UDMR și sprijinul grupului minorităților naționale care s-a desfășurat de-a lungul întregului mandat.

Unul dintre cele mai reprezentative cazuri rămâne al doilea cabinet condus de Călin Popescu-Tăriceanu, între 2007 și 2008. După ruperea Alianței DA (PNL-PD), guvernul PNL-UDMR a rămas cu aproximativ 20% susținere parlamentară directă. Pentru a rezista, executivul a avut nevoie sprijinul punctual oferit de PSD, care a preferat să influențeze deciziile fără a intra oficial la guvernare.

După ieșirea PSD din coaliție în 2009, cabinetul Emil Boc a continuat într-o formulă fragilă, bazată pe aliați și independenți. În acea perioadă, Executivul a folosit frecvent angajarea răspunderii și ordonanțele de urgență pentru a depăși blocajele parlamentare.

Guvernul Dacian Cioloș (2015–2017) a reprezentat un caz aparte. Deși nu avea partid propriu și nici majoritate politică proprie, a fost votat de o largă majoritate parlamentară după tragedia de la Colectiv. Formula a funcționat temporar, însă fără o susținere politică structurată, executivul a avut dificultăți în implementarea programului de guvernare.

Un scenariu asemănător lui Emil Boc a reapărut în 2019, când Ludovic Orban a preluat conducerea unui guvern PNL minoritar, cu doar aproximativ 29% susținere directă. Cabinetul a depins de voturile USR, PMP, UDMR și ale altor grupuri parlamentare.

Ultimul pe această listă este guvernul condus de Florin Cîțu, instalat în decembrie 2020 ca formulă majoritară PNL–USR PLUS–UDMR. După ieșirea USR de la guvernare, în toamna lui 2021, executivul a rămas fără majoritate parlamentară și a funcționat temporar ca guvern minoritar, dependent de negocieri pentru fiecare vot important. Criza politică s-a suprapus peste valul pandemic și scumpirile din energie, iar cabinetul a fost demis ulterior prin moțiune de cenzură. Episodul a deschis calea formării marii coaliții PSD–PNL–UDMR, considerată la acel moment o soluție de stabilitate politică.

După experiențele repetate ale guvernelor fragile, România a intrat în ultimii ani într-o etapă dominată de coaliții largi: Ciucă, Ciolacu și apoi formula PSD-PNL-USR-UDMR-minoritățile naționale. Scopul declarat a fost evitarea instabilității parlamentare, mai ales în context de deficit bugetar ridicat, război la graniță și presiuni economice externe.

Lecția ultimilor 26 de ani

O analiză publicată în Oxford Academic arată că după anul 2000, România a avut parte o alternanță între guvernele minoritare și cele majoritare. Prima este cea a cabinetelor minoritare, care nu dispun singure de majoritate parlamentară și sunt obligate să negocieze permanent sprijin pentru fiecare proiect important. Aceste guverne pot fi mai flexibile și mai rapide în luarea unor decizii interne, deoarece funcționează cu un număr mai redus de actori la masa puterii, însă rămân vulnerabile la schimbările de poziție ale partidelor care le susțin punctual. În practică, ele sunt expuse mai ușor moțiunilor de cenzură, blocajelor legislative sau retragerii sprijinului politic.

A doua formulă este reprezentată de coalițiile largi, construite din două sau mai multe partide care însumează o majoritate confortabilă în Parlament. Acestea oferă, de regulă, o stabilitate numerică mai mare și o capacitate sporită de a adopta legi, bugete sau reforme care necesită voturi consistente. Totuși, avantajul aritmetic vine adesea cu un cost politic ridicat: negocieri dificile între parteneri, competiție pentru ministere și resurse, diferențe de agendă și dispute publice între liderii coaliției. În multe cazuri, tensiunile interne au erodat coeziunea executivului chiar înainte de pierderea majorității parlamentare, arată o analiză a Universității Essex.