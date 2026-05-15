Întrebată, joi seară, la TVR Info, despre varianta unui guvern minoritar format în jurul PSD, ministrul interimar Diana Buzoianu a precizat că nu ar vota o astfel de soluție.

„Eu nu aş vota. Pentru că nu cred că România are vreo şansă vreodată să iasă din toată această caracatiţă de clientelism care a acaparat-o. PSD nu învaţă să accepte că schimbarea a venit, că există nişte reforme pe care românii le aşteaptă. Dacă ei vor avea toată puterea într-un guvern, vă dau în scris, garantat, nu există nicio schimbare în bine care va fi resimţită de români. Aşa, nişte lucruri mici, poate. Ceva care să ia ochii oamenilor. Dar ceva consistent, o reformă reală nu va exista”, a declarat Diana Buzoianu.

Cât privește soluția unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Diana Buzoianu a afirmat că ar avea mai mari șanse să livreze măsuri bune decât variantele care includ PSD.

Totodată, ea a acuzat PSD că a dat jos Guvernul Bolojan, dar că fuge de responsabilitate.

Atac la PSD după căderea Guvernului Bolojan

„Încercaţi să explicaţi asta oricărui extraterestru care ar veni mâine pe planeta Pământ. Deci un parlament a reuşit să creeze o majoritate şi să dea guvernul jos, dar care fuge de guvernare. Acum nu mai vrea să guverneze cu majoritatea pe care a creat-o”, a adăugat Diana Buzoianu.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce s-au înregistrat 281 de voturi.

Luni, președintele Nicuşor Dan a chemat partidele parlamentare la consultări.