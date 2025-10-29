Câți soldați NATO mai rămân în România, după reducerea prezenței armatei americane în țară. Cum sunt împărțiți în teritoriu

Este oficial, americanii îşi retrag o parte dintre militarii staţionaţi la noi în ţară. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, după ce informația apăruse încă de marți seară, pe un site din Ucraina.

Este vorba în principal despre trupele amplasate în baza de la Mihai Kogălniceanu. Președintele Nicușor Dan, dă asigurări că nu avem motive de îngrijorare, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne puternic.

Aproape o mie de militari americani aflați acum într-un exercițiu NATO în Germania, nu se vor mai întoarce la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Asta, după ce Statele Unite au decis să-și reducă prezența militară in România cu 40%, în contextul așa numitului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a implicării militare americane pe întreg globul. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, la două zile distanță după ce a primit vestea de la NATO.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: Nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci despre sistare rotirii unei brigăzi, care deținea elemente în mai multe state NATO și în Bulgaria, și în România, în Slovacia, în Ungaria. Au plecat o mie și ceva, rămân o mie de soldați americani plus ceilalți 2.500 de soldați aliați.

Reporter: Vi se pare mult sau puțin?

Ionuț Moșteanu: Este suficient pentru ce avem nevoie.

Reporter: Prin această plecare, țara noastră este în bătaia puștii lui Vladimir Putin?

Ionuț Moșteanu: România nu este slăbită. România rămâne în continuare cu prezență aliată pe teritoriul nostru.

Președintele Nicușor Dan a ținut să-i liniștească pe oameni și a transmis că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Trupele americane vor continua să fie localizate în bazele militare de pe teritoriul țării, iar transferul de echipament militar va continua”.

De altfel, Departamentul de Război informează că aceasta nu reprezintă retragerea Statelor Unite din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și Articolul 5. Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene.

Iar Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a scris pe X că, „Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa”.

Corespondent PRO TV: „Cei 3.500 de soldați NATO care rămân în țara noastră se împart în felul următor:

În jur de 800 de americani rămân în baza de la Mihail Kogălniceanu, plus alți 170 din Spania, care efectuează misiuni de poliție aeriană. La Deveselu se află aproximativ 200 de soldați din Statele Unite, care operează scutul anti-aerian, iar încă 100 tot americani sunt la baza militară din Câmpia Turzii. La Cincu, unde chiar în aceste zile se desfășoară cel mai mare exercițiu NATO al toamnei, sunt cantonați cei mai mulți soldați străini, 1.500 la număr. 1.000 dintre ei sunt din Franța, 200 din Spania iar 300 din Olanda, Belgia și Luxemburg. La Craiova, avem baza în care funcționează Brigada Multinațională Sud-Est și unde se antrenează împreună 500 de militari spanioli, polonezi și portughezi alături de români. Iar La Capu Midia se află aproximativ 100 de militari francezi, cei care operează scutul antiaerian Mamba. Restul, până la 3.500 sunt distribuiți în toate bazele”.

Cea mai importantă bază din România, cea de la Kogălniceanu n-a avut niciodată atât de puțini soldați americani, nici măcar la prima detașare a lor în țara noastră, pe vremea președintelui Clinton.

Corespondent PRO TV: „Americanii se află la Kogălniceanu de 26 de ani, iar în tot acest timp și-au mărit treptat prezența care a atins apogeul după invadarea Ucrainei. În 2023 au investit 700 de miliarde de dolari în apărare cu peste 300 de miliarde mai mult decât toate țările europene și Canada puse la un loc. Cel puțin 3.000 de soldați erau atunci la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, dar și tehnică de luptă modernă, de la transportoare Stryker, mașini de luptă Bradley, tancuri Abrams și elicoptere Black Hawk Apache”.

Analiștii nu sunt surprinși de plecarea americanilor din România.

General Virgil Bălăceanu: „Impactul militar nu este extrem de mare. Este un impact geopolitic mai mare, dar trebuie să depășim și un asemenea moment și să avem soluții compensatorii de adaptare la asemenea situații. O primă soluție este ca să convingem Franța și ceilalți participanți la grupul de luptă NATO de la Cincu să crească permanent prezența lor pe teritoriul României”.

Armand Goșu, istoric: „Americanii au ajuns la concluzia că nu mai pot purta două războaie majore pe teatre diferite și atunci trebuie să se concentreze pe unul, cel mai important. Putin e fericit. Orice soldat în minus, aici nu trebuie să ne mințim, orice soldat retras din România, Bulgaria, Ungaria e un mic cadou făcut lui Putin, dar trebuie să-i înțelegi și pe americani”.

Americanii își micșorează prezenta și în Bulgaria, Slovacia și Ungaria. Sunt mai interesați de emisfera Vestică şi vor să contracareze China în Pacific.

