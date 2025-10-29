Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului

29-10-2025 | 16:31
trupe sua in romania, soldati sua in romania
AFP

Unele dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului au reacționat după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România.

Alexandru Toader

Reducerea prezenței trupelor americane în România a prezentat interes și în presa din Rusia, aservită regimului Vladimir Putin.

Astfel, agențiile de presă de stat rusești Interfax, Russia Today sau TASS au reacționat în acest caz.

Russia Today: „Statele Unite reduc prezența militară în Europa ca parte a unei schimbări mai ample de strategie, a anunțat miercuri ministrul apărării din România.

Membrii europeni ai NATO au fost informați că SUA se vor concentra pe regiunea Indo-Pacific, a declarat Ionuț Moșteanu în cadrul unei conferințe de presă.

armata sua
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Ministrul a spus că Bucureștiul a aflat luni de decizia SUA, dar că aceasta nu reprezintă un „dezastru” pentru securitatea țării est-europene. Pentagonul va retrage aproximativ jumătate din cei 2.000 de soldați pe care îi are în prezent în România. Unitatea afectată de schimbare are elemente staționate și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Alte țări, precum Franța, își vor continua desfășurările, a adăugat Moșteanu, menționând că este „nerealist” să se aștepte o prezență străină numeroasă”.

Anularea cerută de Rusia liderilor NATO

„Statele Unite și țările din Europa de Vest și-au întărit forțele militare de-a lungul granițelor Rusiei, pe fondul tensiunilor crescânde după lovitura de stat armată din 2014 de la Kiev, pe care au susținut-o. Rusia a considerat această întărire a forțelor militare ca o amenințare la adresa securității sale și a îndemnat NATO să o anuleze, înainte ca conflictul din Ucraina să se agraveze în 2022.

Sub președinția lui Donald Trump, Washingtonul a presat membrii blocului european să crească cheltuielile pentru apărare și să-și asume mai multă responsabilitate pentru înarmarea Ucrainei, în timp ce SUA își concentrează resursele pe concurența cu China. Săptămâna trecută, șeful forțelor armate franceze, generalul Pierre Schill, a declarat parlamentarilor că Parisul este gata să desfășoare forțe militare „ca parte a garanțiilor de securitate, dacă este necesar, în beneficiul Ucrainei”. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a estimat că o astfel de desfășurare ar putea număra până la 2.000 de soldați.

Moscova susține că liderii europeni prelungesc conflictul din Ucraina din teama politică de a recunoaște că strategia lor împotriva Rusiei a eșuat”, se mai arată în articolul celor de la Russia Today.

TASS: „Washingtonul a informat Ministerul Apărării Naționale din România despre planurile de reducere a contingentului american dislocat în țară cu aproximativ 700 de soldați, a anunțat ministerul într-un comunicat.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre o modificare a numărului de soldați americani staționați pe flancul estic al NATO, care face parte dintr-o reevaluare a poziției globale a Forțelor Armate ale SUA. (...) Forțele dislocate în România și staționate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost menționate printre unitățile de brigadă care nu vor mai fi rotite în Europa", se arată în comunicat.

Potrivit ministerului, aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne în țară, ceea ce înseamnă că contingentul va fi redus cu aproximativ 700 de persoane”.

Interfax: „Partea americană a notificat Bucureștiul cu privire la decizia sa de a reduce prezența militară în mai multe țări de pe flancul estic al NATO, relatează mass-media europeană, citând o declarație a ministrului român al Apărării, Ionuța Moșteanu.

Potrivit acestuia, numărul soldaților americani staționați în România, care în diferite momente a variat între 1.200 și 1.600 de persoane, va fi redus cu câteva sute de soldați.

Ministrul a precizat însă că acest lucru nu înseamnă o „retragere completă” a trupelor americane. Schimbările vor afecta și Bulgaria, Slovacia și Ungaria.

„Nu este vorba despre retragerea trupelor americane, ci despre încetarea rotației unităților care erau staționate în mai multe țări NATO, printre care Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”, a declarat Moșteanu”.

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate îşi va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunţă Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secretarul Apărării urmăreşte să asigure un echilibru în dislocarea forţelor militare americane,

Instituţia precizează că ”aceasta nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5”.

”Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creşterii capacităţii şi responsabilităţii europene. Aliaţii noştri din NATO răspund apelului preşedintelui Trump de a-şi asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a Europei. Această ajustare a dislocării forţelor nu va modifica mediul de securitate din Europa”, se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, Statele Unite menţin o prezenţă solidă în întregul teatru european de operaţiuni şi păstrează capacitatea de a mobiliza forţe şi resurse pentru atingerea obiectivelor din regiune şi pentru susţinerea priorităţilor americane, ”inclusiv angajamentul preşedintelui Trump de a apăra aliaţii NATO”, notează News.ro.

Sursa: TASS, Russia Today, Interfax.ru, News.ro

Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România
Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România

Ambasada SUA la București a postat un mesaj al lui  Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, care transmite că „acest parteneriat (n.r. NATO) este mai puternic ca niciodată”.

