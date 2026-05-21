Becali a declarat că, fiind o sărbătoare religioasă importantă (Înălțarea Domnului, dar și Sfinții Constantin și Elena), a decis să rămână la biserică pentru a se împărtăși și pentru a se ruga „pentru conducătorii țării”. Acesta a susținut că a considerat mai importantă participarea la slujbă decât prezența la consultările politice.

„A fost astăzi o mică minune, pentru cine înțelege. Fiind sărbătoare mare, am zis: dacă scap mai repede, merg. Dacă nu, nu mai merg”, a declarat Becali.

Ulterior, deputatul neafiliat a afirmat că a contactat Administrația Prezidențială după încheierea consultărilor și a întrebat dacă poate avea o discuție separată cu șeful statului. Potrivit declarațiilor sale, întâlnirea a avut loc la Palatul Cotroceni și a avut un caracter informal.

Gigi Becali: Cred că va fi un prim-ministru independent

„Ce am înţeles eu, printre rânduri, (...) cred că va fi un prim-ministru independent, dar nu ce e vehiculat”, a afirmat Becali, după consultările de la Palatul Cotroceni.

În opinia sa, doar social-democraţii pot face un guvern.

„Eu i-am spus (preşedintelui - n.r.) că nu văd decât PSD care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalţi. Au şi USR oameni deştepţi, dar i-am spus: 'părerea mea e că nu lucrează pentru România, lucrează pentru alte state, pentru alţii, pentru alte interese”, a susţinut parlamentarul.

George Becali şi-a exprimat încrederea în deciziile şefului statului.

„Am avut mai mult discuții amicale privind președinția”, a spus Becali, precizând că au fost abordate teme legate de situația politică și de formarea Guvernului.

În aceeași declarație, Becali l-a descris pe Nicușor Dan drept „un președinte liniștit” și a afirmat că i-a transmis că este nevoie de stabilitate și de înțelepciune în perioada negocierilor politice.

„Am avut mai mult discuții amicale privind președinția. Până acum am avut președinți... știți cum e. Acum avem un președinte cu minte, liniștit”, a declarat Becali.

Președintele Nicușor Dan a avut joi consultări la Palatul Cotroceni cu reprezentanți ai mai multor grupuri parlamentare, în contextul discuțiilor privind situația politică și economică și formarea noului Executiv.