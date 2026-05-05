„Votăm moţiunea. Normal, de aia am venit, ca să votez moţiunea, altfel de ce veneam? Da să vedem dacă... Să vedem, se ţine de cuvânt? Eu cred că trece. V-am spus de George Simion, nu? Se ţine de cuvânt? Niciodată nu ştii", a declarat Becali, pe holul Parlamentului.

Întrebat dacă se aşteaptă să fie parlamentari AUR care nu votează moţiunea, el a răspuns: „Eu nu ştiu, nu mă bag, nu mă interesează. Eu doar am venit să votez moţiunea".

George Becali a susţinut că nu a fost contactat de nimeni ca să îi spună cum să voteze. „Nu m-a contactat nimeni. (...) Nu ştiu, nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moţiunea", a reiterat el.

De asemenea, întrebat dacă ar trebui ca AUR să intre la guvernare, George Becali a răspuns: „Ce să facă, mă? Niciodată în viaţa lor n-o să fie la guvernare".

George Becali a declarat că și-ar dori ca Alexandru Nazare să urce la guvernare după ce moțiunea de cenzură de marți va trece votul.

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, marţi, în şedinţă comună, pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură la adresa Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

La şedinţa comună participă prim-ministrul Ilie Bolojan şi membri ai Cabinetului.

Şedinţa plenului reunit este condusă de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464.

La dezbateri prezenţa parlamentarilor este fizică şi online, în timp ce votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică.