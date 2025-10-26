Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO

Stiri actuale
26-10-2025 | 08:31
Catedrala Națională

Catedrala Națională deține mai multe recorduri. Este cea mai costisitoare biserică din lume, fiind cheltuiți – doar până acum – 270 de milioane de euro!

autor
Adriana Stere

Cu o înălțime de 127 de metri, a devenit cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume. Are și cel mai mare volum, pentru că înăuntru pot încăpea simultan peste 7 mii de oameni. Și să nu uităm de recordul, foarte probabil, pentru cea mai întinsă pictură în mozaic din lumea creștină.

Catapeteasma, cât un teren de tenis

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române susțin că nu au încă certificări finale, care să ateste recordurile. Însă catapeteasma, adică peretele despărțitor dintre altar și restul catedralei, este cu siguranță cea mai extinsă din lume – 407 metri pătrați. Cât un teren de tenis, cu tot cu spațiul pentru spectatori.

Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională
Catedrala Națională Catedrala Națională

Altarul în sine are aproape 20 de metri și e făcut din beton, și nu din lemn, așa cum se obișnuiește.

Citește și
Papa Francisc
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Clopotul de 25 de tone, un alt record mondial

Foarte probabil, Catedrala Națională e decorată cu cea mai întinsă pictură în mozaic din lumea creștină. Din cele 6 clopote, cel mai mare are 25 de tone, poartă gravat chipul patriarhului Daniel și a fost fabricat în Germania. E considerat deja cel mai mare clopot cu mișcare autonomă din lume.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt: „Ferestrele turlelor sunt prevăzute cu jaluzele care să orienteze sunetul spre sus. Lumea e curioasă să pătrundă, să vadă ce s-a făcut în acești ani.”

Pe de altă parte, preoții spun că nu dimensiunile gigantice ale noii biserici ar fi fost esența proiectului pe care patriarhul Daniel și-a propus să-l vadă realizat. Doar că... așa a ieșit.

Adrian Agachi, reprezentantul Patriarhiei: „Nu este vorba despre doborârea sau atingerea unor recorduri, ci doar de onorarea eroilor neamului românesc și de slujirea lui Dumnezeu, pe care încercăm să o facem prin construirea acestei catedrale.”

Comparații cu alte biserici din lume

Corespondent Știrile PRO TV: „Cel mai mare lăcaș de cult din lume, dacă nu ținem cont de confesiune, rămâne Basilica San Pietro din Vatican – atât ca suprafață (15 mii de m²), cât și ca volum intern (5 milioane m³). Dar ca să vedeți că rugăciunea încape și în spații minuscule, iată cea mai mică biserică de pe glob: Santa Isabel de Hungria, în Malaga, Spania – e ascunsă într-un castel și are 2 metri pătrați. Deci au loc un preot subțirel și un enoriaș… pe rând! În fine, iată biserica dintr-o gară din Germania – Kölner Dom. A bifat un record din cauza perioadei petrecute în șantier – 600 de ani! În cazul catedralei din București, de la anunțul începerii lucrărilor până la sfințire la noi a durat numai 15, pentru că banii au venit constant.”

De fapt, chiar timpul de construcție, pentru o clădire de o asemenea amploare, e privit ca performanță uriașă, de site-urile dedicate recordurilor. Ajungem și la nota de plată... în jur de 270 de milioane de euro, până acum! Cam 200 de milioane din fonduri publice, adică Secretariatul de Stat pentru Culte și primării, și încă 70, din colecta Bisericii. Întrece astfel, prin costuri, Hagia Sofia din Istanbul, ridicată ca biserică ortodoxă cu echivalentul de azi a 35 de milioane de dolari, acum 1500 de ani.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: Pro TV

Etichete: record, catedrala nationala,

Dată publicare: 26-10-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”
Stiri actuale
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis
Stiri actuale
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Klaus Iohannis va participa alături de Papa Francisc, care efectuează o vizită apostolică în România de vineri până duminică, la ceremoniile care vor fi organizate la Catedrala Naţională, Catedrala Sfântul Iosif şi Blaj.

Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO
Stiri externe
Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO

Președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania au participat, luni seară, la slujba de ajunul Crăciunului, la Catedrala Națională din Washington.

Moment jenant la funeraliile lui George Bush. Gestul lui Hillary Clinton față de Trump
Stiri externe
Moment jenant la funeraliile lui George Bush. Gestul lui Hillary Clinton față de Trump

Moment jenant în timpul funeraliilor de stat, care au avut loc la catedrala națională din Washington, dedicate fostului președinte american George Bush Sr. Hillary Clinton l-a ignorant complet pe Donald Trump care s-a așezat la două scaune distanță.

Prima măsură luată în cazul profesorului care a mers cu elevii la Alba Iulia, fără a avea cazare
Stiri actuale
Prima măsură luată în cazul profesorului care a mers cu elevii la Alba Iulia, fără a avea cazare

Profesorul din judeţul Olt care a mers cu 22 de copii la Alba Iulia, la manifestările organizate de Ziua Naţională, fără a avea cazare, încercând să rămână peste noapte în Catedrala Reîntregirii, va fi cercetat disciplinar.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28