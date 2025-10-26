Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică din lume. A costat 270 de milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO

Catedrala Națională deține mai multe recorduri. Este cea mai costisitoare biserică din lume, fiind cheltuiți – doar până acum – 270 de milioane de euro!

Cu o înălțime de 127 de metri, a devenit cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume. Are și cel mai mare volum, pentru că înăuntru pot încăpea simultan peste 7 mii de oameni. Și să nu uităm de recordul, foarte probabil, pentru cea mai întinsă pictură în mozaic din lumea creștină.

Catapeteasma, cât un teren de tenis

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române susțin că nu au încă certificări finale, care să ateste recordurile. Însă catapeteasma, adică peretele despărțitor dintre altar și restul catedralei, este cu siguranță cea mai extinsă din lume – 407 metri pătrați. Cât un teren de tenis, cu tot cu spațiul pentru spectatori.

Altarul în sine are aproape 20 de metri și e făcut din beton, și nu din lemn, așa cum se obișnuiește.

Clopotul de 25 de tone, un alt record mondial

Foarte probabil, Catedrala Națională e decorată cu cea mai întinsă pictură în mozaic din lumea creștină. Din cele 6 clopote, cel mai mare are 25 de tone, poartă gravat chipul patriarhului Daniel și a fost fabricat în Germania. E considerat deja cel mai mare clopot cu mișcare autonomă din lume.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt: „Ferestrele turlelor sunt prevăzute cu jaluzele care să orienteze sunetul spre sus. Lumea e curioasă să pătrundă, să vadă ce s-a făcut în acești ani.”

Pe de altă parte, preoții spun că nu dimensiunile gigantice ale noii biserici ar fi fost esența proiectului pe care patriarhul Daniel și-a propus să-l vadă realizat. Doar că... așa a ieșit.

Adrian Agachi, reprezentantul Patriarhiei: „Nu este vorba despre doborârea sau atingerea unor recorduri, ci doar de onorarea eroilor neamului românesc și de slujirea lui Dumnezeu, pe care încercăm să o facem prin construirea acestei catedrale.”

Comparații cu alte biserici din lume

Corespondent Știrile PRO TV: „Cel mai mare lăcaș de cult din lume, dacă nu ținem cont de confesiune, rămâne Basilica San Pietro din Vatican – atât ca suprafață (15 mii de m²), cât și ca volum intern (5 milioane m³). Dar ca să vedeți că rugăciunea încape și în spații minuscule, iată cea mai mică biserică de pe glob: Santa Isabel de Hungria, în Malaga, Spania – e ascunsă într-un castel și are 2 metri pătrați. Deci au loc un preot subțirel și un enoriaș… pe rând! În fine, iată biserica dintr-o gară din Germania – Kölner Dom. A bifat un record din cauza perioadei petrecute în șantier – 600 de ani! În cazul catedralei din București, de la anunțul începerii lucrărilor până la sfințire la noi a durat numai 15, pentru că banii au venit constant.”

De fapt, chiar timpul de construcție, pentru o clădire de o asemenea amploare, e privit ca performanță uriașă, de site-urile dedicate recordurilor. Ajungem și la nota de plată... în jur de 270 de milioane de euro, până acum! Cam 200 de milioane din fonduri publice, adică Secretariatul de Stat pentru Culte și primării, și încă 70, din colecta Bisericii. Întrece astfel, prin costuri, Hagia Sofia din Istanbul, ridicată ca biserică ortodoxă cu echivalentul de azi a 35 de milioane de dolari, acum 1500 de ani.

