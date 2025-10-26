Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Din inima Bucureștiului s-a ridicat spre cer o rugăciune pentru toți românii, să găsească în această casă a Domnului un loc de liniște și bucurie sufletească.

Unul lângă altul, uniți de credință, Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au ținut slujba specială de la Catedrală.

Stropirea cu Agheasmă și miruirea cu Sfântul și Marele Mir a ușilor principale ale Catedralei a fost primul moment important al slujbei. Catedrala are 27 de uși din bronz - fiecare cu o greutate de 800 de kilograme.

Tot în exterior a fost binecuvantata și icoana din mozaic a Sfântului Andrei.

Un moment emotionant a fost dialogul dintre Patriarhul Daniel si preotii din interior, la deschiderea ușilor catedralei, ca simbol al intrării lui Hristos în lacasul sfințit.

Mare parte a slujbei a avut loc în fața iconostasului - cu cele mai importante praznice împărătești, pe un fundal din mozaic și foiță de aur. Pentru binecuvântarea Bisericii, a fost folosit Sfântul și Mare Mir, care se prepară o dată la câțiva ani, în joia Paștelui, și este obținut din 38 de plante aromatice.

La slujba care a durat două ore au participat aproape 70 de preoți, 12 diaconi și 13 mitropoliți, conduși de Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu. 2500 de invitați au urmărit din interiorul Catedralei ceremonia solemnă.

Președintele Nicușor Dan a venit cu cei doi copii și partenera sa, Mirabela Grădinaru. A fost prezent și premierul Ilie Bolojan, care spre deosebire de majoritatea invitaților, a venit pe jos, și nu cu mașina, de la porțile Catedralei și până la intrare. Principesa Margareta, Custodele Coroanei, a fost aplaudată la sosire, la fel și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Martori ai momentului au fost și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu, foști premieri, dar și membri ai Guvernului și ai Parlamentului, consilieri prezidențiali și judecători ai Curții Constituționale.

La construcția Catedralei au lucrat mii de oameni, iar costurile au fost îndelung dezbătute de societate.

Adrian Cioroianu, istoric: ”Mie mi se pare, cum să spun, o lamentație copilărească, ideea că n-avem nevoie de catedrale, ci de spitale. Eu cred că dimpotrivă, România este într-atât de bogată încât poate construi în paralel și catedrale și spitale fără niciun fel de problemă și nu trebuie să condamnăm biserica pentru faptul că și-a îndeplinit un program, în condițiile în care statul laic are probleme de a construi grădinițe sau spitale sau de a obține fonduri europene.”

Construcția întregului ansamblu se va întinde pe aproximativ 10 ani, estimează reprezentanții Patriarhiei.

