PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problemele administraţiei locale”

10-10-2025 | 20:59
Mihai Fifor
Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor anunţă că PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS. 

Vlad Dobrea

”Da, ştim refrenul "la farmacie!", domnule Bolojan... ştim. Nu am uitat nici cum unul care acum e consilier prezidenţial urla şi ţopăia în Piaţa Victoriei „cine nu sare...”. Ştim. Aţi vrea, probabil, dacă s-ar putea, să reînviaţi anii de glorie ai PDL-ului, când, dacă nu te aliniai, ţi se trântea rapid un dosar şi erai jugănit în piaţa publică. Din fericire, domnule Bolojan, nu mai merge aşa. Ţara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătuşelor - reforma pe ritm de cătuşe. Nu vom mai permite asta niciodată. Şi, dacă aşa credeti că veţi guverna, nu contaţi pe PSD. Nu putem fi tovarăşi în asemenea atitudine şi mentalitate”, spune Mihai Fifor pe Facebook.

El arată că ”PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS”. ”Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credinţă şi cu atât mai puţin pot fi trataţi ca potenţiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ţinte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleşi de oameni şi, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”, afirmă Fifor.

Potrivit social-democraţilor, Problemele reale sunt generate de lipsa banilor — mai exact, de faptul că Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor şi consiliilor judeţene sub diverse pretexte.

” Primarii nu pot fi acuzaţi pentru haosul bugetar creat la centru. În ultimă instanţă, dincolo de bani, problema este de atitudine şi de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie şi spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă aşa. Teroarea cătuşelor nu ţine loc de reformă, iar ameninţările nu pot ţine loc de guvernare”, acuză Mihai Fifor.

El mai spune că ”PSD nu are cum să nu sancţioneze astfel de derapaje”.

”Avem deplină îndreptăţire să cerem dialog, colaborare, respect şi aplicarea cu bună-credinţă a protocolului de coaliţie. În egală măsură, avem datoria să denunţăm excesele şi să apărăm principiile democratice. Depinde doar de premierul Bolojan dacă doreşte să rămână în logica conflictului şi a forţei, sau dacă înţelege că România are nevoie de un lider care ascultă, nu ameninţă. Un lider care construieşte, nu impune prin frică”, subliniază deputatul PSD.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu există motive de blocaje în administraţia centrală sau locală, adăugând că săptămâna viitoare se vor face modificările necesare pentru a se păstra limitările care trebuie puse în practică, dar se vor elimina mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală.

”Fiecare trebuie să-şi aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficienţă sau lipsa de predictibilitate în cheltuieli”, a atenţionat el. Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare va publica lista cu toate primăriile şi cu toate autorităţile publice care în luna august au înregistrat restanţe la plată.

”Practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile premeditate, declanşate din local, nu vor mai funcţiona”, a subliniat el.

